dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 25.08.2021 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Ifo-Geschäftsklima trübt sich erneut ein

MÜNCHEN - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August zum zweiten Mal in Folge verschlechtert.



Das Ifo-Geschäftsklima sank gegenüber dem Vormonat um 1,3 Punkte auf 99,4 Zähler, wie das Ifo-Institut am Mittwoch in München bekanntgab. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang des wichtigsten Konjunkturbarometers für Deutschland gerechnet, dabei aber 100,4 Punkte veranschlagt.

USA: Aufträge für langlebige Güter fallen weniger als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Juli weniger gefallen als erwartet. Die Bestellungen seien zum Vormonat um 0,1 Prozent gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlicheren Rückgang um 0,3 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Aufträge noch um revidierte 0,8 (zunächst 0,9) Prozent gestiegen.

WHO sieht Stabilisierung bei Corona-Zahlen

GENF - Die Zahl der weltweit gemeldeten Corona-Infektionen stabilisiert sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) offenbar. In der Woche vom 16. bis 22. August wurden aus aller Welt 4,5 Millionen Ansteckungen gemeldet, wenig mehr als in der Vorwoche, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten wöchentlichen WHO-Corona-Bericht hervorgeht. Die Zahl der im gleichen Zeitraum gemeldeten Todesfälle blieb etwa gleich mit gut 68 000. In der Region Europa, zu der 53 Länder bis nach Aserbaidschan gehören, stieg die Zahl der gemeldeten Todesfälle um elf Prozent, auf dem amerikanischen Kontinent um zehn Prozent, während sie andernorts zurückging.

ROUNDUP: Erben im Visier - Reformdruck bei Erbschaftsteuer wächst

BERLIN - Gerade einmal 8,5 Milliarden Euro nimmt der Fiskus im Jahr mit der Erbschafts- und Schenkungssteuer ein. Das ist sogar deutlich weniger als mit der Tabaksteuer - dabei geht es um ganz andere Summen: Schätzungen zufolge werden jährlich bis zu 400 Milliarden Euro verschenkt oder vererbt. Vor der Bundestagswahl wächst der Druck, die Erbschaftsteuer zu verschärfen, denn in der Staatskasse klafft durch die Corona-Krise ein riesiges Loch. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum eine Reihe von Parteien in ihren Programmen die Erben ins Visier nimmt.

Wirtschaft fordert Klimapartnerschaft mit Osteuropa

BERLIN - Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft fordert von der künftigen Bundesregierung engere wirtschaftliche Beziehungen nach Osteuropa. So solle etwa eine Klimapartnerschaft über EU-Grenzen hinaus geschlossen werden, sagte der Vorsitzende, Oliver Hermes, am Mittwoch. "Klimaschutz hört nicht an der Ostgrenze der EU auf", betonte er. Deutschland müsse die östlichen Nachbarn bei der Dekarbonisierung ihrer Wirtschaft und dem Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft unterstützen.

US-Vizepräsidentin Harris kritisiert in Asien abermals China scharf

HANOI - US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat auf ihrer Südostasienreise erneut China scharf kritisiert. Bei einem Treffen mit dem vietnamesischen Staatspräsidenten Nguyen Xuan Phuc forderte sie am Mittwoch die Regierung in Hanoi auf, enger mit den USA zusammenzuarbeiten, um vereint auf Pekings Auftreten im Streit um Gebiete im rohstoffreichen Südchinesischen Meer zu reagieren. Dabei warf sie der chinesischen Führung "Mobbing" und "übermäßige maritime Ansprüche" vor.

Weltbank friert Zahlungen für Projekte in Afghanistan ein

WASHINGTON - Nach der Machtübernahme der Taliban friert die Weltbank neue Auszahlungen für ihre Hilfs- und Entwicklungsprojekte in Afghanistan vorerst ein. "Wir sind tief besorgt angesichts der Lage in Afghanistan und der Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung des Landes, insbesondere für Frauen", erklärte ein Sprecher der Weltbank am Dienstag (Ortszeit).

