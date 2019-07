dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 25.07.2019 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: EZB stellt 'signifikante' Lockerung der Geldpolitik in Aussicht

FRANKFURT - Angesichts eingetrübter Konjunkturaussichten hat der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, eine Lockerung der Geldpolitik in Aussicht gestellt.



Es seien "signifikante geldpolitische Impulse" notwendig, sagte Draghi am Donnerstag auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung. Die Märkte erwarten nun eine Senkung des Einlagesatzes und frische Anleihekäufe.

FRANKFURT - Der scheidende EZB-Präsident Mario Draghi hat keine Ambitionen auf den Chefposten beim Internationalen Währungsfonds (IWF). "Ich stehe nicht zur Verfügung", sagte der Italiener am Donnerstag in Frankfurt auf eine entsprechende Frage.

ROUNDUP: Neuer Premier Johnson auf Konfrontationskurs zur EU

LONDON/BRÜSSEL - Der neue britische Premierminister Boris Johnson geht voll auf Konfrontationskurs zu Brüssel und verspricht seinen Landsleuten paradiesische Zustände nach dem Brexit. Seine Regierung sei verpflichtet, den EU-Austritt am 31. Oktober umzusetzen - "unter allen Umständen", sagte Johnson bei seiner ersten Rede im neuen Amt am Donnerstag im Parlament in London.

ROUNDUP: Ifo-Index fällt auf Sechs-Jahrestief - Experten sehen Rezessionsgefahr

MÜNCHEN - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich vor dem Hintergrund des Handelskriegs zwischen China und den USA und einer abflauenden Weltwirtschaft stark eingetrübt. Das Ifo-Geschäftsklima fiel im Juli um 1,8 Punkte auf 95,7 Zähler, wie das Forschungsinstitut am Donnerstag in München mitteilte. Das ist der vierte Rückgang des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers in Folge und der tiefste Stand seit April 2013.

Premierminister Johnson besteht auf Nachverhandlungen mit Brüssel

LONDON - Der neue britische Premierminister Boris Johnson hat erneut Nachverhandlungen des Brexit-Abkommens mit der EU gefordert. Falls dies nicht geschehe, müsse Großbritannien am 31. Oktober ohne einen Deal die Europäische Union verlassen, sagte Johnson am Donnerstag in seiner ersten Rede als Regierungschef im Parlament in London. Brüssel lehnt Nachverhandlungen am Abkommen jedoch ab.

Premier Johnson: Zeitliche Begrenzung beim Backstop reicht nicht

LONDON - Der neue Premierminister Boris Johnson hält eine zeitliche Begrenzung des umstrittenen Backstops beim Brexit für unzureichend. Kein Land könne einem Abkommen zustimmen, das die wirtschaftliche Unabhängigkeit und politische Selbstbestimmung unterbinde, sagte der Regierungschef am Donnerstag im Parlament in London. Der Backstop im Austrittsabkommen sei nicht akzeptabel.

ROUNDUP/Nach Chefwechsel: Türkische Zentralbank senkt Leitzins deutlich

ISTANBUL - Die türkische Zentralbank hat das erste Mal seit 2015 die Leitzinsen gesenkt und kommt damit einer Forderung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nach. Der Zinssatz werde von 24 Prozent deutlich auf 19,75 gesenkt, teilte die Notenbank am Donnerstag mit.

USA: Aufträge für langlebige Güter steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im Juni stärker als erwartet gestiegen. Der Auftragseingang zog um 2,0 Prozent gegenüber dem Vormonat an, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg von 0,7 Prozent gerechnet. Im Mai war der Auftragseingang um revidiert 2,3 (zunächst 1,3) Prozent noch deutlich gefallen.

ROUNDUP 3: Immer mehr Krankschreibungen wegen Seelenleiden

BERLIN - Man könnte beim Blick auf diese Zahlen auf die Idee kommen, die deutsche Gesellschaft hätte über die Jahre einen heftigen seelischen Knacks erlitten: 1997 fiel im Schnitt jeder Arbeitnehmer rund 0,7 Tage im Jahr aus, weil ein psychisches Problem bei ihm diagnostiziert wurde. 2017 fehlten Arbeitnehmer 2,5 Tage pro Jahr wegen Seelenleiden. Erst 2018 gab es erstmals wieder einen leichten Rückgang auf rund 2,4 Fehltage. Die Zahlen hat die DAK-Gesundheit am Donnerstag veröffentlicht.

ROUNDUP 2: Nordkorea reizt die USA mit neuen Raketentests

SEOUL - Inmitten wachsender Ungewissheit über die Wiederaufnahme von Verhandlungen zu seinem Atomwaffenprogramm reizt Nordkorea die USA mit neuen Raketentests. Das nordkoreanische Militär habe im Morgengrauen am Donnerstag im Abstand von 23 Minuten zwei Kurzstreckenraketen in Richtung offenes Meer abgefeuert, teilte der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte mit. Das Verteidigungsministerium rief Nordkorea auf, Aktionen zu unterlassen, die neue Spannungen schüren könnten.

