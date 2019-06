dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 24.06.2019 - 17.00 Uhr

ROUNDUP/Ifo-Geschäftsklima fällt: Deutsche Unternehmen werden noch skeptischer

MÜNCHEN - Die Stimmung in deutschen Unternehmen hat sich im Juni angesichts hoher wirtschaftlicher und politischer Risiken weiter eingetrübt.



Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands bedeutendster Stimmungsindikator, fiel um 0,5 Punkte auf 97,4 Zähler, wie das Ifo-Institut am Montag in München mitteilte. Das ist die dritte Verschlechterung in Folge und der tiefste Stand seit November 2014. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet.

Trump kritisiert erneut heftig die US-Notenbank

WASHINGTON/FRANKFURT - US-Präsident Donald Trump hat erneut heftig die US-Notenbank kritisiert. Die Fed würde sich wie ein bockiges Kind verhalten, "wenn wir Zinssenkungen und Lockerung brauchen", schrieb Trump am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Die Fed hatte am vergangenen Mittwoch die Zinsen nicht angehoben, allerdings Senkungen in Aussicht gestellt.

ROUNDUP/Nach Istanbul-Wahl: Wahlbehörde bestätigt Sieg der Opposition

ISTANBUL/BERLIN - Der Sieg des Oppositionskandidaten Ekrem Imamoglu bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul wird in Deutschland positiv aufgenommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wertete den Ausgang der Abstimmung am Montag als demokratischen Vorgang. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die Bundesregierung begrüße, dass Imamoglus Sieg diesmal nicht angezweifelt werde, sowie die hohe Wahlbeteiligung und den insgesamt friedlichen Verlauf. "Das alles sind gute Zeichen für die Türkei", sagte er.

CDU-Spitze gegen Söder-Vorstoß zu rascherem Kohleausstieg

BERLIN - Die CDU-Spitze hat sich gegen den Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder für einen rascheren Ausstieg aus der Kohleverstromung ausgesprochen. "Es bleibt bei dem vereinbarten Zeitrahmen zum Kohleausstieg bis 2038" sagte der niedersächsische CDU-Chef Bernd Althusmann am Montag nach Sitzungen der CDU-Führungsgremien in Berlin. "Das war ein sehr sorgfältig austarierter, schwieriger Beschluss der partei- und expertenübergreifend stattgefunden hat." Die CDU werde den Fahrplan in keinster Weise infrage stellen.

Trump: Irankonflikt geht um Atomwaffen, nicht um Öl

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat erneut betont, dass es ihm im Konflikt mit dem Iran nicht um Erdöl gehe. "Die US-Aufforderung an den Iran ist sehr einfach - keine Atomwaffen und keine weitere Förderung von Terror", schrieb Trump am Montag auf Twitter. Die USA seien als "größter Energieproduzent auf der Welt" nicht auf Öllieferungen über die Schifffahrtswege in der Region angewiesen. China, Japan "und viele andere Länder" bezögen dagegen große Teile ihres Öls von dort.

Putin verlängert russische Gegensanktionen bis Ende 2020

MOSKAU - Als Reaktion auf die Verlängerung westlicher Sanktionen gegen Moskau hat der russische Staatschef Wladimir Putin die russischen Gegensanktionen bis Ende 2020 verlängert. Der Kremlchef unterzeichnete am Montag einen entsprechenden Erlass, der den Import von Obst, Gemüse, Fleisch- und Milchprodukten aus der EU, den USA, Kanada, Australien und einigen anderen Staaten verbietet.

ROUNDUP 2: Asylanträge in EU auf Vorkrisen-Niveau - Größter Teil in Deutschland

BRÜSSEL - Zum siebten Mal in Folge haben in Deutschland so viele Menschen wie in keinem anderen europäischen Land Asyl gesucht. Trotz eines Rückgangs um 17 Prozent beantragten im vergangenen Jahr gut 184 000 Menschen internationalen Schutz in der Bundesrepublik, wie aus dem am Montag in Brüssel veröffentlichten Jahresbericht der EU-Asylbehörde Easo hervorgeht. Die Zahlen berücksichtigen auch Anträge von Menschen, die zuvor schon einmal Asyl beantragt hatten.

Tusk sucht nach Kompromiss bei Besetzung des Postens des EU-Kommissionschefs

BRÜSSEL - Nach dem ergebnislosen EU-Gipfel sucht Ratspräsident Donald Tusk intensiv nach einer Lösung für die Besetzung der Spitzenämter in der Europäischen Union. Tusk traf am Montag nacheinander die Fraktionschefs der Grünen, der Sozialdemokraten, der Christdemokraten und der Liberalen, wie er auf Twitter mitteilte. Zum Stand der Gespräche wurde zunächst nichts bekannt.

Bitcoin hält sich in Sichtweite zu 11000 US-Dollar - Facebooks Libra im Fokus

FRANKFURT - Nach ihrem Höhenflug am Wochenende ist die Digitalwährung Bitcoin zu Wochenbeginn nur etwas zurückgefallen. Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete ein Bitcoin am Montagvormittag 10 782 US-Dollar.

Reallöhne in Deutschland gestiegen

WIESBADEN - Arbeitnehmer in Deutschland hatten im ersten Quartal 2019 unter dem Strich mehr Geld in der Tasche als ein Jahr zuvor. Die um die allgemeine Preissteigerung bereinigten Löhne, die sogenannten Reallöhne, waren in dem Drei-Monats-Zeitraum um 1,2 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Das hat das Statistische Bundesamt errechnet. Nach Angaben der Wiesbadener Statistiker vom Montag wurden die nominalen Lohnsteigerungen von gut 2,5 Prozent zu einem Großteil von der Inflation aufgefressen: Die Teuerungsrate legte um knapp 1,4 Prozent zu. Dass die Beschäftigten dennoch mehr Geld zur Verfügung haben, stärkt ihre Kaufkraft und kann den Konsum als wichtige Stütze der heimischen Konjunktur ankurbeln.

