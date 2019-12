dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 23.12.2019 - 17.00 Uhr

USA: Aufträge für langlebige Güter fallen deutlich

WASHINGTON - In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im November deutlich gefallen.



Der Auftragseingang fiel gegenüber dem Vormonat um 2,0 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit einem halben Jahr. Analysten hatten dagegen im Mittel einen Anstieg um 1,5 Prozent erwartet. Darüber hinaus wurde der Anstieg im Vormonat von 0,5 auf 0,2 Prozent herabgesetzt.

USA: Neubauverkäufe steigen überraschend

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten im November überraschend gestiegen. Die Verkäufe seien um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat geklettert, teilte das US-Handelsministerium am Montag in Washington mit. Analysten hatten hingegen im Mittel einen Rückgang von 0,1 Prozent erwartet.

ROUNDUP: Moskau verurteilt US-Gesetz gegen Nord Stream 2 - Berlin prüft

BERLIN/MOSKAU - Russland hat nach dem Stopp der Bauarbeiten für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 die US-Sanktionen gegen das Projekt als Verstoß gegen internationales Recht verurteilt. Die "absolut inakzeptablen, groben Handlungen der USA" blieben nicht ohne Reaktion, sagte Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Interfax zufolge am Montag in Moskau. Die Bundesregierung will die Auswirkungen des US-Gesetzes noch prüfen. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte in Berlin: "Wir gucken uns das genau an und werden dann über alles Weitere entscheiden."

ROUNDUP/China öffnet Markt ein Stück weiter: Massive Senkung der Importzölle

PEKING - Unter dem Druck des Handelskrieges mit den USA öffnet China die Türen zu seinem Markt ein Stück weiter. Zum Jahresanfang senkt die zweitgrößte Volkswirtschaft die Zölle für Importe im Wert von einigen hundert Milliarden Euro. Wie der Staatsrat am Montag in Peking berichtete, werden die Einfuhrabgaben auf mehr als 850 Güter verringert. Die Zollsenkungen sollen vom 1. Januar an unter anderem die Kosten für den Import von Konsumgütern, High-Tech-Teilen, speziellen Medikamenten sowie gefrorenem Schweinefleisch reduzieren.

SPD-Faktionsvize: Altschuldenfrage bei gemeinsamer Bemühung gerecht lösbar

BERLIN - SPD-Fraktionsvize Achim Post hat eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Kommunen für eine faire und wirksame Altschuldenregelung gefordert. Post sagte der Deutschen Presse-Agentur, er habe zwar Verständnis, dass von der Altschulden-Problematik nicht betroffene Länder ihre Interessen klar vertreten. Auch sei legitim, dass auf Bundesebene kritisch nachfragt werde, bevor es zu einer Schuldenübernahme komme. Aber "anstatt mit einer generellen Verweigerungshaltung in den Prozess zu starten, erwarte ich von allen Beteiligten die Bereitschaft, sich erst einmal offen und konstruktiv über Vorschläge und Modelle für eine Altschuldenregelung auszutauschen."

Deutschland: Einfuhrpreise fallen weniger stark

WIESBADEN - Die Preise von nach Deutschland eingeführten Gütern sind im November weniger stark gefallen. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, lagen die Importpreise 2,1 Prozent tiefer als ein Jahr zuvor. Im Vormonat waren sie noch um 3,5 Prozent gefallen. Das war der stärkste Rückgang seit etwa drei Jahren gewesen. Analysten hatten für November mit einem Minus von 2,1 Prozent gerechnet.

ROUNDUP 2: Nato sendet Signal der Gesprächsbereitschaft an Putin

BRÜSSEL - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist zu einem persönlichen Gespräch mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin bereit. "Wenn der Rahmen stimmt, würde ich mich mit Präsident Putin treffen", sagte Stoltenberg in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Gerade in Zeiten, in denen es Schwierigkeiten gebe, sei es wichtig, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen.

