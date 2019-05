dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 23.05.2019 - 17.00 Uhr

GESAMT-ROUNDUP: Deutscher Konjunktur droht neue Delle nach gutem Jahresauftakt

WIESBADEN - Nach einem schwungvollen Jahresauftakt zeichnet sich der nächste Rückschlag für die deutsche Wirtschaft ab.



Im ersten Quartal 2019 stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent. Das Statistische Bundesamt bestätigte am Donnerstag erste Schätzungen. Nach Einschätzung von Ökonomen ist damit jedoch noch nicht die Trendwende erreicht - im Gegenteil. Im Mai trübten sich die Aussichten für Europas größte Volkswirtschaft deutlich ein. "Der deutschen Konjunktur fehlt es weiter an Schwung", kommentierte der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest.

ROUNDUP: Ifo-Geschäftsklima trübt sich deutlich ein - 'Konjunktur fehlt Schwung'

MÜNCHEN - Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft haben sich im Mai deutlich eingetrübt. Das Ifo-Geschäftsklima fiel um 1,3 Punkte auf 97,9 Zähler, wie das Forschungsinstitut am Donnerstag in München mitteilte. Damit erreichte der Wert den tiefsten Stand seit Ende 2014. Analysten hatten hingegen einen nur leichten Rückgang des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers auf 99,1 Punkte erwartet.

ROUNDUP: Unternehmensstimmung in der Eurozone hellt sich leicht auf

LONDON - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Mai leicht aufgehellt. Der vom Forschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg um 0,1 Punkte auf 51,6 Zähler, wie das Institut am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg auf 51,7 Punkte erwartet. Die Unterindikatoren für die Industrie und die Dienstleister trübten sich dagegen beide ein. Der Euro stand nach den Zahlen leicht unter Druck.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken leicht

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas gesunken. In der vergangenen Woche sei die Zahl der Anträge um 1 000 auf 211 000 gefallen, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit 215 000 Anträgen gerechnet. Mitte April war bei 193 000 Anträgen der niedrigste Stand seit etwa 50 Jahren erreicht worden.

USA: Zahl der verkauften Neubauten fallen überraschend stark

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten im April überraschend stark gefallen. Die Verkäufe seien um 6,9 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten hingegen nur einen Rückgang um 2,5 Prozent erwartet.

Frankreich: Geschäftsklima stagniert auf hohem Niveau

PARIS - Die Stimmung in den französischen Unternehmen hat im Mai auf erhöhtem Niveau stagniert. Der Indexwert für das Geschäftsklima habe wie im Vormonat 106 Punkte betragen, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mit. Analysten hatten zwar nur mit 105 Punkten gerechnet. Allerdings wurde der Vormonatswert auf 106 Punkte korrigiert. Seit Beginn des Jahres ging es mit dem Stimmungsindikator wieder tendenziell aufwärts, nachdem er im vergangenen Jahr spürbar gesunken war.

Veröffentlichung des neuen Brexit-Plans wird verschoben

LONDON - Die britische Regierung will nun doch nicht an diesem Freitag den Entwurf für das Gesetz zum Brexit-Abkommen vorlegen. Das teilte ein Regierungsmitglied am Donnerstag im Parlament mit.

Auch japanische Unternehmen reagieren auf US-Sanktionen gegen Huawei

TOKIO - Auch japanische Unternehmen sehen sich durch US-Sanktionen gegen den chinesischen Huawei-Konzern in Zugzwang. Der Elektronikkonzern Panasonic entschied, die Bereitstellung von einigen Komponenten an Huawei auszusetzen. Man müsse die "Transaktion mit Huawei" und seinen 68 angeschlossenen Firmen, die von den Sanktionen der US-Regierung betroffen sind, "suspendieren", teilte der Konzern am Donnerstag in einer kurzen Stellungnahme mit. Geprüft wird, welche Produkte im einzelnen unter die US-Sanktionen fallen könnten.

/jkr