dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 20.12.2019 - 17.15 Uhr

ROUNDUP: Britisches Parlament stimmt für Johnsons Brexit-Deal

LONDON/BRÜSSEL - Machtsignal in London: Das britische Parlament hat am Freitag für das Brexit-Abkommen von Premierminister Boris Johnson gestimmt.



Der Entwurf für das entsprechende Ratifizierungsgesetz wurde von der neuen Regierungsmehrheit der Konservativen in zweiter Lesung angenommen. Großbritannien ist damit einem EU-Austritt am 31. Januar einen großen Schritt näher gekommen. Johnsons Vorgängerin Theresa May war mit ihrem Abkommen drei Mal gescheitert.

USA: Private Einkommen steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Einkommen der Privathaushalte sind in den USA im November stärker als erwartet gestiegen. Zum Vormonat legten sie um 0,5 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel nur mit einem Zuwachs von 0,3 gerechnet. Im Vormonat waren die Einnahmen um revidierte 0,1 Prozent gestiegen. Zunächst war eine Stagnation ermittelt worden.

USA: Michigan-Konsumstimmung hellt sich etwas stärker als erwartet auf

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember etwas stärker als erwartet aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg um 2,5 Punkte auf revidierte 99,3 Zähler, wie die Universität am Freitag laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit Mai. Analysten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 99,3 Punkten gerechnet.

US-Wirtschaft wächst weiter solide

WASHINGTON - Die US-Wirtschaft ist im Sommerquartal weiter solide gewachsen. Im dritten Quartal legte die weltgrößte Volkswirtschaft auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington nach einer dritten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine vorherige Erhebung bestätigt. Im zweiten Quartal hatte das annualisierte Wachstum 2,0 Prozent betragen, im ersten Quartal waren es 3,1 Prozent.

Korruptionsvorwürfe: Lettlands Zentralbankchef erneut vor Gericht

JURMALA - Lettlands Zentralbankchef Ilmars Rimsevics hat sich an seinem letzten Arbeitstag im Amt erneut wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten müssen. In einem Gericht im Ostseebad Jurmala vor den Toren der Hauptstadt Riga fand am Freitag die zweite Verhandlung in dem Fall statt. Rimsevics, der auch dem Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) angehört und dessen Amtszeit am 21. Dezember endet, wird die Annahme von Bestechungsgeld und Geldwäsche vorgeworfen.

ROUNDUP: Trump will US-Sanktionsgesetz gegen Nord Stream 2 unterschreiben

WASHINGTON/BERLIN - Die US-Sanktionen gegen Baufirmen der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 sollen an diesem Samstag in Kraft treten. Nach Angaben des Weißen Hauses wollte US-Präsident Donald Trump seine Unterschrift am Freitagabend (19.30 Ortszeit/1.30 MEZ am Samstag) unter ein entsprechendes Gesetz setzen. Unterdessen gehen die Verhandlungen über einen neuen Gastransit-Vertrag zwischen Russland und der Ukraine für Energielieferungen nach Europa weiter. Mit einer Einigung sollen mögliche Engpässe bei der Gasversorgung abgewendet werden.

ROUNDUP 2/GfK: Verbraucher bleiben in Konsumlaune - Sorgen um Negativzinsen

NÜRNBERG - Die Verbraucher in Deutschland bleiben in Konsumlaune, auch wenn sich die Stimmung etwas eintrübt. In seinem monatlich ermittelten Konsumklimaindex prognostiziert der Nürnberger Marktforscher GfK für Januar einen Rückgang um 0,1 Punkte auf 9,6 Zähler. Im Vormonat war der Wert um 0,1 Zähler gestiegen. Als Grund nannte das Unternehmen neben Verunsicherungen durch Handelskonflikte insbesondere die Diskussion um Negativzinsen auch für Privatanleger.

Japanische Inflationsrate zieht etwas an

TOKIO - In Japan hat die Inflationsrate im November etwas angezogen. Die von der Notenbank besonders stark beobachtete Kernrate der Verbraucherpreise, bei der schwankungsanfällige Preise für frische Nahrungsmittel herausgerechnet werden, stieg von 0,4 Prozent im Vormonat auf 0,5 Prozent an, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Volkswirte hatte mit dem Anstieg gerechnet.

Italien: Verbrauchervertrauen steigt überraschend deutlich

ROM - Die Stimmung der italienischen Verbraucher hat sich im Dezember überraschend deutlich aufgehellt. Das Konsumklima sei um 2,2 Punkte auf 110,8 Punkte gestiegen, teilte das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mit. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 109,0 Punkte gerechnet.

Andrew Bailey wird neuer Chef der Bank of England

LONDON - Der ehemalige Vizechef der Bank of England, Andrew Bailey, wird neuer Chef der britischen Notenbank. Das gab Finanzminister Sajid Javid am Freitag in London bekannt.

