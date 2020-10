dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 19.10.2020 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2: Chinas Wirtschaft springt weiter an - Europa kämpft gegen Corona

BERLIN/PEKING - Europa kämpft gegen sprunghaft steigende Corona-Neuinfektionen - die Wirtschaft des wichtigen Handelspartners China dagegen lässt die Krise zunehmend hinter sich.



Als erste große Volkswirtschaft der Welt hat China den Virus-bedingten Wachstumseinbruch wieder ausgebügelt. Im dritten Quartal wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Prozent, wie das Pekinger Statistikamt am Montag mitteilte. Die Führung sieht die Pandemie seit Monaten weitestgehend unter Kontrolle.

Barnier bekräftigt: EU im Brexit-Streit verhandlungsbereit

LONDON/BRÜSSEL - Die Europäische Union hat ihre Gesprächsbereitschaft über einen Brexit-Handelspakt bekräftigt und wartet nun auf eine Reaktion aus Großbritannien. Dies teilte EU-Unterhändler Michel Barnier am Montag nach einem Gespräch mit seinem britischen Kollegen David Frost auf Twitter mit. "Ich habe bestätigt, dass die EU zur Verfügung steht, um die Gespräche diese Woche in London zu intensivieren, über alle Themen und auf Grundlage von juristischen Texten", schrieb Barnier.

Brexit-Streit: EU mahnt London zur Umsetzung des Austrittsvertrags

LONDON/BRÜSSEL - Im Brexit-Streit drängt die EU-Kommission Großbritannien, das zu Jahresbeginn geschlossene Austrittsabkommen schneller und konsequenter umzusetzen. Dies bezog die Brüsseler Behörde vor allem auf die vereinbarten Sonderregeln für Nordirland. Hier bleibe noch viel Arbeit vor Ablauf der Brexit-Übergangsfrist Ende Dezember, erklärte Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic am Montag nach einer Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses beider Seiten in London.

USA: NAHB-Hausmarktindex steigt überraschend auf neuen Rekordstand

WASHINGTON - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt ist so gut wie noch nie. Der NAHB-Hausmarktindex stieg im Oktober zum Vormonat um 2 Punkte auf 85 Zähler, wie die National Association of Home Builders am Montag in Washington mitteilte. Dies ist der höchste jemals ermittelte Wert. Analysten hatten mit einem unveränderten Wert gerechnet.

Eurostat: Fast 170 000 Todesfälle mehr während erster Corona-Welle

LUXEMBURG - Während der ersten Corona-Welle sind in der Europäischen Union von März bis Juni 168 000 Todesfälle mehr als üblich verzeichnet worden, allein rund 10 000 davon in Deutschland. Diese Zahlen legte die EU-Statistikbehörde Eurostat am Montag in Luxemburg vor. Der Höchstwert wurde in der 14. Kalenderwoche vom 30. März bis 5. April registriert: 36 000 zusätzliche Todesfälle.

ROUNDUP/Investitionsabkommen mit China: Altmaier sieht noch 'große Brocken'

BERLIN - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht bei den Verhandlungen zwischen der EU und China über ein Investitionsabkommen noch "große Brocken" auf dem Weg zu einer Einigung. Altmaier sagte am Montag bei einer Konferenz des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft in Berlin, es gebe ein großes Wachstumspotenzial bei den Beziehungen mit Asien. Wichtig sei aber ein gleichberechtigter Zugang zu Märkten.

ROUNDUP: EZB-Präsidentin deutet Lockerung an - plädiert für ständige Fiskalhilfe

FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihre bereits sehr umfangreiche Konjunkturhilfe noch ausweiten. Darauf deuten Äußerungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde gegenüber der französischen Tageszeitung "Le Monde" hin. Das Interview wurde am Montag auf der Internetseite der EZB veröffentlicht. Zugleich plädiert die Französin für die Idee einer dauerhaften Konjunkturhilfe durch die EU-Staaten.

Japan: Talfahrt im Außenhandel schwächt sich weiter ab

TOKIO - Der japanische Außenhandel zeigt weiter Anzeichen einer sachten Erholung. Die Exporte der weltweit drittgrößten Volkswirtschaft schrumpften im September zwar erneut, die Schrumpfung geht aber zunehmend langsamer vonstatten. Nach Regierungsdaten vom Montag gingen die Ausfuhren des Landes gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,9 Prozent zurück. Das ist der schwächste Rückgang seit etwas mehr als einem halben Jahr. Analysten hatten im Mittel jedoch einen geringeren Rückgang erwartet.

