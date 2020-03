dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 17.03.2020 - 17.15 Uhr

ROUNDUP: ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland fallen so stark wie noch nie

MANNHEIM - Angesichts der Coronavirus-Epidemie sind die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten so stark eingebrochen wie seit Beginn der Umfrage im Dezember 1991 nicht.



Der Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) fiel im März zum Vormonat um 58,2 Punkte auf minus 49,5 Punkte, wie das Institut am Dienstag in Mannheim mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit Dezember 2011, als die Eurokrise für deutliche Verunsicherung gesorgt hatte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf minus 30 Punkte gerechnet. Von November 2019 bis Januar 2020 war der Indikator noch deutlich gestiegen.

GESAMT-ROUNDUP: Coronavirus-Pandemie trifft nun auch die Industrie mit Wucht

BERLIN - Die Coronavirus-Pandemie kommt nun auch mit Wucht bei internationalen Flaggschiffen der Industrie an - allen voran Autohersteller und Flugzeugbauer wie Volkswagen und Airbus .

VIRUS: EZB versorgt Banken mit 109 Milliarden Euro

FRANKFURT - Die Banken des Euroraums haben sich inmitten der Virus-Krise bei der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Liquidität in dreistelliger Milliardenhöhe eingedeckt. Wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte, haben die 110 beteiligten Banken Zentralbankgeld in Höhe von 109,1 Milliarden Euro abgerufen. Das Geld steht ihnen gut drei Monate zur Verfügung.

USA: Einzelhandelsumsätze fallen im Februar überraschend

WASHINGTON - Der US-Einzelhandelsumsätze sind im Februar überraschend gefallen. Allerdings wurden die Daten noch weitgehend vor der Zuspitzung der Coronavirus-Krise in den USA erhoben. Die Erlöse seien um 0,5 Prozent zum Vormonat gesunken, teilte das Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Allerdings war der Zuwachs im Vormonat stärker als zunächst erwartet ausgefallen. Die Umsätze waren im Januar um revidierte 0,6 Prozent gestiegen, nachdem zuvor ein Plus von 0,3 Prozent gemeldet worden war.

VIRUS: Italien rechnet bald mit Höhepunkt der Corona-Welle

MAILAND - In Italien rechnen viele Experten bei der Lungenkrankheit Covid-19 bald mit einem Höhepunkt der Ansteckungswelle. Auch nach einem sogenannten "Peak" wird die Gesamtzahl der Infizierten zwar weiter steigen, aber nicht mehr so schnell. "Wir erwarten, dass es sich in den kommenden Tagen, bis Sonntag, zeigt, ob sich die Entwicklung verlangsamt", sagte der für die Lombardei zuständige Koordinator Giulio Gallera am Dienstag nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa für seine Region. In der norditalienischen Region war die Corona-Welle im Februar landesweit zuerst entdeckt worden. Sie ist mit über 15 000 Infizierten (Montag) weiterhin am heftigsten betroffen und wurde am 8. März zum Sperrgebiet mit Ausgehverboten. Forscher in Italien sprechen von Ansteckungszeiten von rund zwei bis elf Tagen.

VIRUS: US-Notenbank legt großes Kreditprogramm auf

WASHINGTON - Die US-Notenbank Fed ergreift weitere Maßnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Virus-Krise. Wie die Federal Reserve am Dienstag mitteilte, wird ein während der Finanzkrise 2008 aufgelegtes Kreditprogramm reaktiviert. Mit dem Programm will die Zentralbank indirekt amerikanischen Unternehmen und Haushalten unter die Arme greifen. Der Schritt ergänzt massive Zinssenkungen bis an die Nulllinie und zusätzliche Wertpapierkäufe über 700 Milliarden Dollar, die am Sonntag angekündigt wurden.

VIRUS/Bundesbank: Versorgung mit Bargeld ist sichergestellt

FRANKFURT - Die Versorgung der Bevölkerung mit Bargeld ist nach Angaben der Deutschen Bundesbank auch in der Coronavirus-Krise gesichert. "Das Bargeld wird in Deutschland nicht ausgehen, unsere Tresore sind prall gefüllt, die Logistik stimmt", sagte Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann am Dienstag in Frankfurt. Das gelte auch für den Fall, dass sich das Virus weiter ausbreite und zusätzliche Maßnahmen deswegen getroffen würden. Beermann betonte zugleich, von Scheinen und Münzen gehe kein besonderes Ansteckungsrisiko aus.

VIRUS/DIW: Rezession könnte auch auf den Finanzsektor durchschlagen

KÖLN - Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sieht bei einer Rezession infolge der Coronavirus-Krise auch Gefahren für den Finanzsektor. Die Krise könnte sich bis in den Herbst hineinziehen, sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher am Dienstagmorgen im Deutschlandfunk. Dabei könnte es zu einer Welle von Insolvenzen kommen und auch der Finanzsektor angesteckt werden.

VIRUS: Türkische Notenbank senkt Leitzins deutlich

ANKARA - Die türkische Zentralbank hat auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus reagiert und die Leitzinsen gesenkt. Der einwöchige Leitzins fällt um 1,0 Prozentpunkte auf 9,75 Prozent, wie die Notenbank am Dienstag in Ankara mitteilte. Die Entscheidung fiel auf einer außerordentlichen Sitzung. Regulär sollte an diesem Donnerstag eine Entscheidung getroffen werden. Ökonomen hatten für diese Termin mit einer Senkung um lediglich 0,50 Prozentpunkte gerechnet.

