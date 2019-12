dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 16.12.2019 - 17.00 Uhr

ROUNDUP/Eurozone: Unternehmensstimmung stagniert auf niedrigem Niveau

LONDON - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Dezember nicht verändert.



Mit 50,6 Punkten liegt der vom Forschungsunternehmen Markit erhobene Einkaufsmanagerindex weiter auf niedrigem Niveau, wie aus am Montag veröffentlichten Umfragedaten von Markit hervorgeht. Analysten hatten mit einer geringfügigen Aufhellung auf 50,7 Punkte gerechnet. Der Indikator bewegt sich damit weiter leicht über der Grenze von 50 Punkten, die Wachstum von Schrumpfung trennt.

Bundesbank rechnet mit stagnierender Konjunktur im Schlussquartal

FRANKFURT - Die Bundesbank erwartet keinen neuen Schwung für die deutsche Wirtschaft zum Jahresende. "Die deutsche Wirtschaftsleistung könnte im letzten Jahresviertel 2019 stagnieren", schrieb die Notenbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht für Dezember. Die Konjunktur bleibe demnach zweigeteilt: Während sich die Binnenwirtschaft erstaunlich robust zeige, dürfte sich der Produktionsrückgang in der Industrie aus Sicht der Bundesbank fortsetzen. Mit einer Rezession rechnen die Experten aber nicht.

USA: Industriestimmung in New York hellt sich weniger als erwartet auf

NEW YORK - Die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York hat sich im Dezember weniger als erwartet aufgehellt. Der Empire-State-Index stieg von 2,9 Punkten im Vormonat auf 3,5 Punkte, wie die regionale Notenbank von New York am Montag mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit einem Anstieg auf 4,0 Punkte gerechnet.

Britische Regierung will am Freitag über Brexit-Deal abstimmen lassen

LONDON - Der britische Premierminister Boris Johnson will seinen Brexit-Deal bereits an diesem Freitag den Abgeordneten zur Abstimmung vorlegen. Das bestätigte eine Regierungssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Das Parlament in London tritt am Dienstag erstmals wieder zusammen. Johnsons Konservative verfügen nach dem überwältigenden Wahlsieg vergangene Woche über einen Vorsprung von 80 Sitzen vor allen anderen Parteien. Die Zustimmung zum Brexit-Abkommen gilt daher als sicher.

ROUNDUP/Impeachment: Demokraten wollen im Senat Trump-Mitarbeiter vorladen

WASHINGTON - Die Demokraten wollen bei einem Amtsenthebungsverfahren im US-Senat gegen Präsident Donald Trump dessen Stabschef und weitere hochrangige Beamte vorladen lassen. Das schlug der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, in einem am Sonntagabend (Ortszeit) veröffentlichten Schreiben an den republikanischen Mehrheitsführer Mitch McConnell vor. Schumer möchte unter anderem, dass in dem Verfahren Trumps geschäftsführender Stabschef Mick Mulvaney, dessen Berater Robert Blair und der frühere Nationale Sicherheitsberater John Bolton aussagen.

ROUNDUP 2: Wirtschaft und Regierung wollen ausländische Fachkräfte umwerben

BERLIN - Im Schulterschluss mit der Wirtschaft will die Bundesregierung mehr ausländische Fachkräfte ins Land locken. So sollen die Auslandshandelskammern sich stärker um die Gewinnung von Fachkräften bemühen, etwa mit Rekrutierungsreisen für kleine und mittelständische Unternehmen. Das sieht die Abschlusserklärung vor, die am Montagabend beim Fachkräftegipfel unterzeichnet werden sollte. Ein Entwurf lag der Deutschen Presse-Agentur vor.

USA: NAHB-Hausmarktindex steigt auf den höchsten Stand seit rund 20 Jahren

WASHINGTON - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Dezember überraschend aufgehellt. Der NAHB-Hausmarktindex sei um 5 Punkte auf 76 Zähler gestiegen, teilte die National Association of Home Builders (NAHB) am Montag in Washington mit. Dies ist der höchste Stand seit Juni 1999. Analysten hatten im Schnitt mit 70 Punkten gerechnet.

Italien: Inflationsrate stagniert auf niedrigen Niveau

ROM - In Italien ist die Inflation im November niedriger als zunächst erwartet ausgefallen. Der nach europäischer Methode berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die italienische Statistikbehörde Istat am Montag in Rom laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch eine Rate von 0,4 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Im Oktober hatte die Inflationsrate ebenfalls bei 0,2 Prozent betragen.

China: Industrie und Einzelhandel legen stärker zu als erwartet

PEKING - Hoffnungsschimmer für die mit vielen Problemen kämpfende chinesische Wirtschaft. Im November legten sowohl die Produktion in der Industrie als auch der Umsatz im Einzelhandel stärker zu als zuletzt und auch als Experten erwartet hatten. Stagniert haben dagegen zuletzt die Investitionen in Sachanlagen.

ROUNDUP: Bund und Länder erzielen Grundsatzeinigung über höheren CO2-Preis

BERLIN - Ein höherer CO2-Preis beim Heizen und Tanken, im Gegenzug eine weitere Anhebung der Pendlerpauschale und Entlastungen beim Strompreis in Milliardenhöhe: Das sind Kernpunkte eines Grundsatzkompromisses von Bund und Ländern im Konflikt um das Klimapaket der Bundesregierung. Damit ist auch der Weg frei für eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Fernverkehr Anfang 2020. Für Steuerausfälle sollen die Länder mehr Geld vom Bund bekommen.

FDP: Brauchen wirksamen europäischen CO2-Zertifikatehandel

BERLIN - Die FDP hat den Kompromiss von Bund und Ländern mit einem CO2-Einstiegspreis von 25 Euro pro Tonne abgelehnt. Generalsekretärin Linda Teuteberg sprach am Montag in Berlin von einer "verkappten CO2-Steuer", deren Lenkungswirkung und Verfassungsmäßigkeit fraglich seien. "Das ist eine Verschlechterung eines eh untauglichen Instruments", sagte sie. "Wir wollen, dass es einen Zertifikatehandel gibt, der diesen Namen verdient."

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl