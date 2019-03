dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 12.03.2019 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 4: Zitterpartie für May - Parlament stimmt über Brexit-Abkommen ab

LONDON/STRASSBURG - Wenige Stunden vor der Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament muss die britische Premierministerin Theresa May weiter um eine Mehrheit zittern.



Nachbesserungen, die May am Montagabend mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Straßburg vorgestellt hatte, drohten ihre Wirkung zu verfehlen. Die Regierungschefin steuert auf eine Niederlage am Dienstagabend im Parlament zu.

Premierministerin May warnt Parlament: Brexit kann verloren gehen

LONDON - Die britische Premierministerin Theresa May hat das Parlament in London eindringlich dazu aufgerufen, für das nachgebesserte Brexit-Abkommen zu stimmen. "Wenn dieser Deal nicht angenommen wird, kann es sein, dass der Brexit verloren geht", warnte die Regierungschefin am Dienstagnachmittag die Abgeordneten. "Ich bin sicher, dass wir die bestmöglichen Änderungen erreicht haben." Am Abend sollte das Unterhaus über das Vertragswerk abstimmen.

EU-Kommission will Machtstreben Chinas nicht unbeantwortet lassen

STRASSBURG/BRÜSSEL - In Reaktion auf das politische und wirtschaftliche Machtstreben Chinas hat die EU-Kommission einen Zehn-Punkte-Plan zur Stärkung der europäischen Interessen vorgelegt. Konkret schlägt die Brüsseler Behörde zum Beispiel vor, die Vergabe öffentlicher Aufträge stärker an Arbeits- und Umweltstandards zu knüpfen. Zudem sollen die EU-Regeln gegen wettbewerbsverzerrende Auswirkungen ausländischer staatlicher Beteiligungen und Finanzierungen noch einmal verschärft und Risiken intensiver analysiert werden.

IWF mahnt Athen zur Einhaltung des Reformkurses

WASHINGTON/ATHEN - Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Griechenland zur Einhaltung des eingeschlagenen Reformkurses aufgefordert, um seine Wirtschaft zu stabilisieren. Zwar nehme die wirtschaftliche Erholung Griechenlands an Fahrt auf. Allerdings gebe es weiterhin Risiken und Schwachpunkte, teilte der IWF am Dienstag in Washington mit. Die Organisation hat das Land erstmals seit dem Ende der Hilfsprogramme im August 2018 überprüft.

EU prangert zehn neue Gebiete als intransparente Steueroasen an

BRÜSSEL - Die EU hat ihre schwarze Liste der intransparenten Steueroasen um zehn Länder und Gebiete erweitert. Darauf einigten sich die 28 EU-Finanzminister am Dienstag in Brüssel. 15 Staaten und Gebiete stehen nun auf der Liste der Regionen mit zweifelhaften Steuerpraktiken. Mit dem öffentlichen Pranger möchte die EU die Länder zu Gesetzesänderungen und mehr Steuertransparenz bewegen.

ROUNDUP: Einführung von Digitalsteuer in Europa gescheitert - Fokus auf OECD

BRÜSSEL - Die Einführung einer europäischen Digitalsteuer für Konzerne wie Google und Facebook ist gescheitert. Ein deutsch-französischer Kompromissvorschlag für die Besteuerung von Online-Werbeerlösen scheiterte am Widerstand einiger EU-Finanzminister am Dienstag in Brüssel. Es gebe fundamentale Bedenken, sagte Rumäniens Finanzminister Eugen Teodorovici. Rumänien hat derzeit den Vorsitz unter den EU-Staaten inne. Nun müsse eine globale Lösung her, hieß es.

USA: Inflationsrate fällt auf den tiefsten Stand seit September 2016

WASHINGTON - Die Inflationsrate in den USA ist im Februar auf dem tiefsten Stand seit September 2016 gefallen. Die Verbraucherpreise seien um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, teilte das US-Arbeitsministerium am Dienstag in London mit. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch bei 1,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Mittel mit einer unveränderten Rate gerechnet.

S&P: Schwere Finanzkrise wie 2008 unwahrscheinlich

MELBOURNE - Eine schwere Finanzkrise wie im Jahr 2008 ist nach Einschätzung der US-Ratingagentur Standard & Poor's derzeit unwahrscheinlich. Zwar sei die weltweite Verschuldung höher als vor einem Jahrzehnt, teilte S&P am Dienstag in Melbourne mit. Zugleich sei aber auch das Ansteckungsrisiko über die Finanzmärkte geringer als vor zehn Jahren.

ROUNDUP: Großbritanniens Wirtschaft wächst zu Jahresbeginn

LONDON - Die britische Wirtschaft ist zu Jahresbeginn trotz hoher Brexit-Risiken so stark gewachsen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Nach Angaben des Statistikamts ONS vom Dienstag lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Januar 0,5 Prozent über dem Niveau des Vormonats. Analysten hatten im Mittel lediglich einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet.

Großbritannien: Industrieproduktion steigt wieder

LONDON - Die britische Industrie hat zum Jahresauftakt überraschend stark zugelegt. Im Januar sei die Produktion im Monatsvergleich um 0,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt ONS am Dienstag mit. Das ist der stärkste Zuwachs seit Juni. Zuvor war die Fertigung in der britischen Industrie fünf Monate in Folge gesunken.

ROUNDUP/Schwächere Konjunktur: Chemiebranche erwartet heftige Einbußen

FRANKFURT - Angesichts einer schwächeren Weltkonjunktur und Handelskonflikten wie dem Brexit erwartet die deutsche Chemie- und Pharmabranche kräftige Rückgänge. Der Umsatz in dem wichtigen Industriesektor werde 2019 wohl um 2,5 Prozent auf knapp 199 Milliarden Euro sinken, teilte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Dienstag in Frankfurt mit. Die Produktion werde ferner bei leicht steigenden Preisen um 3,5 Prozent schrumpfen. Damit korrigierte die Branche ihre Prognose kräftig nach unten. Es wäre der erste Produktionsrückgang seit 2012.

