dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 11.12.2019 - 17.00 Uhr

USA: Inflation steigt wieder über zwei Prozent

WASHINGTON - In den USA ist die Inflationsrate erstmals seit einem Jahr wieder über die Marke von zwei Prozent gestiegen.



Die Verbraucherpreise legten im November gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,1 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate 1,8 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einer Inflationsrate von 2,0 Prozent gerechnet.

ROUNDUP: Welthandelsorganisation durch US-Blockade schwer angeschlagen

GENF - Die USA haben nach ihren Alleingängen bei Strafzöllen gegen China, die EU und andere Handelspartner nun auch die Welthandelsorganisation (WTO) stark geschwächt. Sie verhinderten so lange die Ernennung neuer Berufungsrichter für die Streitschlichtung, dass die zweiten Instanz seit Mittwoch nicht mehr existiert. Handelsdispute könnEn nicht mehr geordnet beigelegt werden. Es ist die schwerste Krise in der fast 25-jährigen Geschichte der WTO. Analysten warnen vor mehr Handelskriegen. Deutsche Industrieverbände fürchten um Export und Arbeitsplätze.

ROUNDUP 2: Umfrage zur Wahl in Großbritannien - Labour holt auf

LONDON - Am letzten Tag vor der Parlamentswahl in Großbritannien sind die beiden Spitzenkandidaten der großen Parteien, Boris Johnson und Jeremy Corbyn, noch einmal kreuz und quer durchs Land gereist. Premierminister Johnson überraschte am Morgen Wähler in Yorkshire als Milchmann. Den Fragen eines Reporters ging er mit der Flucht in einen begehbaren Kühlschrank aus dem Weg. Labour-Chef Corbyn startete im schottischen Glasgow und arbeitete sich in Richtung Süden vor.

Deutsche Industrie warnt vor schärferen EU-Klimazielen

BERLIN - Die deutsche Industrie hat vor schärferen Klimazielen auf EU-Ebene für das Jahr 2030 gewarnt. BDI-Präsident Dieter Kempf sagte der Deutschen Presse-Agentur, dies würde zu einer weiteren Verunsicherung von Konsumenten und Unternehmen führen. "Ständige Erhöhungen des Zielniveaus sind Gift für langlebige Investitionen. Sie führen zunehmend in Grenzbereiche der technischen, wirtschaftlichen und sozialen Machbarkeit."

EU-Kommission präsentiert ihren 'Green Deal'

BRÜSSEL - Die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen stellt am Mittwoch ihren Plan für ein "klimaneutrales" Europa bis 2050 vor, den sogenannten Green Deal. Kern ist ein umfassendes Gesetzgebungsprogramm 2020 und 2021, um Energieversorgung, Industrieproduktion, Verkehr und Landwirtschaft klimafreundlich umzubauen. Gedacht ist die Ankündigung auch als Signal an die laufende UN-Klimakonferenz in Madrid.

ROUNDUP 2: US-Demokraten treiben Vorbereitungen für Trump-Impeachment voran

WASHINGTON - Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus treiben die Vorbereitungen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump voran: Der Justizausschuss im Repräsentantenhaus wollte sich noch am Mittwochabend (Ortszeit) mit den beiden Anklagepunkten gegen Trump befassen. Für Donnerstag ist schon eine weitere Sitzung angesetzt. Dann könnte der Ausschuss über die Anklagepunkte abstimmen und damit eine Empfehlung ans Plenum des Repräsentantenhauses geben.

