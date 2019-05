dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 10.05.2019 -17.00 Uhr

ROUNDUP 4/Handelskrieg eskaliert: Trump erhöht Zölle auf Importe aus China

WASHINGTON/PEKING - US-Präsident Donald Trump hat den Handelskrieg mit China drastisch verschärft und die Welt auf eine langwierige Auseinandersetzung eingestimmt.



Ungeachtet der laufenden Gespräche mit China erhöhten die USA die geltenden Sonderzölle auf Einfuhren aus dem Reich der Mitte in der Nacht zum Freitag um mehr als das Doppelte. China kündigte "notwendige Gegenmaßnahmen" an.

USA: Inflationsrate steigt auf Notenbankziel

WASHINGTON - Die Inflation in den USA ist im April gestiegen und hat den Zielwert der US-Notenbank Fed erreicht. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,0 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Das sind 0,1 Prozentpunkte mehr als im März. Analysten hatten jedoch einen etwas stärkeren Anstieg auf 2,1 Prozent erwartet.

Britische Wirtschaft wächst vor ursprünglichem Brexit-Datum solide

LONDON - Die Wirtschaft Großbritanniens ist im ersten Quartal solide gewachsen. Nach Angaben des Statistikamts ONS vom Freitag stieg die Wirtschaftsleistung (BIP) von Anfang Januar bis Ende März um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Schlussquartal war das Wachstum mit 0,2 Prozent noch deutlich niedriger ausgefallen. Analysten hatten mit der aktuellen Entwicklung gerechnet.

ROUNDUP 2: Exportwirtschaft behauptet sich in rauem Klima

WIESBADEN - Deutschlands Exportunternehmen haben sich trotz Gegenwinds durch internationale Handelskonflikte zum Jahresanfang wacker geschlagen. Im ersten Quartal 2019 gingen Waren im Wert von 336,1 Milliarden Euro ins Ausland. Das waren 2,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Die Importe legten um 4,8 Prozent auf 280,9 Milliarden Euro zu. "Zwar haben die vielen schlechten Nachrichten einige Bremsspuren hinterlassen, aber insgesamt hat sich der deutsche Außenhandel in einem rauen Umfeld gut geschlagen", erklärte Holger Bingmann, Präsident des Außenhandelsverbandes BGA.

ROUNDUP: Nahles erteilt komplettem Soli-Abbau Absage

BERLIN - SPD-Chefin Andrea Nahles hat Forderungen nach einer vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlages eine Absage erteilt. "Es wird nicht kommen in dieser Legislaturperiode", sagte Nahles am Freitag in Berlin. Auch in der Union sehen manche diese Forderung angesichts der weniger stark steigenden Steuereinnahmen inzwischen skeptisch. Haushälter Eckhardt Rehberg sagte dem "Spiegel", für diesen Schritt gebe es "zum jetzigen Zeitpunkt keinen Spielraum". Am längerfristigen Ziel halte die Union aber fest.

Italien: Industrie produziert weniger

ROM - Die italienische Industrie hat im März deutlich weniger produziert. Nach Angaben des Statistikamts Istat vom Freitag ging die Gesamtproduktion gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent zurück. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang um 0,8 Prozent erwartet. In den ersten beiden Monaten des Jahres war die Herstellung noch angestiegen.

Unions-Finanzexperte Michelbach fordert Wachstumspaket

BERLIN - Der Unions-Obmann im Bundestags-Finanzausschuss, Hans Michelbach, hat angesichts der neuen Steuerschätzung ein Wachstumspaket gefordert. "Gerade bei dieser Situation können wir keine Vollbremsung durchführen, sondern wir müssen Wachstum anreizen", sagte der CSU-Politiker am Freitag im Deutschlandfunk. Das gehe nur, wenn die Menschen mehr Geld zur Verfügung haben.

ROUNDUP: Grundsteuerstreit tritt auch nach Expertenanhörung auf der Stelle

BERLIN - Im Streit um die Reform der Grundsteuer zwischen Bayern und dem Bundesfinanzministerium scheint auch nach einer Anhörung mit Verfassungsrechtlern weiter keine Lösung in Sicht. Mehrere Stunden hatten sich am Freitag auf Einladung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Vertreter aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern in Berlin mit mehreren Experten über die Möglichkeiten sogenannter Länder-Öffnungsklauseln beraten. Über die konkreten Inhalte wurde zunächst nichts bekannt, alle Teilnehmer vereinbarten Stillschweigen.

