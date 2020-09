dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 09.09.2020 - 17.00 Uhr

Kreise: EZB blickt zuversichtlicher auf Wirtschaftsentwicklung

FRANKFURT - Vertreter der Europäische Zentralbank (EZB) blicken laut Kreisen optimistischer auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung.



Allerdings dürfte die Notenbank ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum nur leicht anheben, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch. Die Agentur beruft sich auf EZB-Mitarbeiter, die mit den Themen befasst seien. Die Projektionen der Notenbank werden an diesem Donnerstag nach der Sitzung des EZB-Rats veröffentlicht.

ROUNDUP/Konjunkturexperte: Effekte von Russland-Sanktionen sind verkraftbar

BERLIN - Eine Verschärfung der bereits bestehenden Sanktionen gegen Russland würde nach Ansicht des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) die deutsche Wirtschaft nicht zu stark belasten. Der Außenhandel zwischen der Europäischen Union und Russland bekomme die Sanktionen zwar zu spüren. "Man muss aber auch sagen, dass die Exporte nach Russland für Deutschland quantitativ insgesamt gesehen nicht allzu bedeutend sind", sagte IWH-Konjunkturexperte Oliver Holtemöller der Deutschen Presse-Agentur. "Die wirtschaftlichen Effekte sind im Großen und Ganzen verkraftbar."

ROUNDUP: Merkel nimmt an Spitzengesprächen der EU mit China teil

BRÜSSEL - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird sich am Montag gemeinsam mit den EU-Spitzen zu einem virtuellen Gipfeltreffen mit Chinas Präsident Xi Jinping zusammenschalten. Das bestätigten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel am Mittwoch in Brüssel.

Bundesregierung: Vertrauen weiterhin auf Einhaltung des Brexit-Deals

BERLIN - Angesichts der Pläne der britischen Regierung, gegen das bereits gültige Brexit-Abkommen zu verstoßen, hält die Bundesregierung demonstrativ an der Vereinbarung fest. "Es gilt grundsätzlich für die Bundesregierung, dass wir das Abkommen als bindend betrachten und auch davon ausgehen, dass die britische Seite das genauso sieht", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz am Mittwoch in Berlin.

Von der Leyen alarmiert über geplanten Verstoß gegen Brexit-Abkommen

LONDON/BRÜSSEL - EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat sich alarmiert über Pläne der britischen Regierung gezeigt, gegen den 2019 geschlossenen Brexit-Vertrag zu verstoßen. "Das würde internationales Recht verletzen und höhlt Vertrauen aus", schrieb von der Leyen am Mittwoch auf Twitter. Die Einhaltung bestehender Verträge sei die Grundlage für gedeihliche künftige Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien.

Boris Johnson verteidigt geplante Änderungen am Brexit-Deal

LONDON/DUBLIN - Nach scharfer Kritik an geplanten Änderungen des bereits gültigen Brexit-Abkommens hat der britische Premierminister Boris Johnson sein Vorgehen im Parlament verteidigt. "Das Gesetz wird Jobs schützen, Wachstum sichern und das Funktionieren und die Sicherheit des britischen Binnenmarktes ermöglichen", sagte Johnson am Mittwoch in London.

ROUNDUP 2: Streit in EU blockiert Sanktionen gegen Unterstützer Lukaschenkos

BRÜSSEL - Die geplanten EU-Sanktionen gegen Unterstützer des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko können bis auf weiteres nicht beschlossen werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat das EU-Land Zypern einen Vorbehalt gegen die Verabschiedung der Strafmaßnahmen angemeldet. Er soll Drohungen zufolge erst dann aufgehoben werden, wenn die Europäische Union auch neue Sanktionen gegen die Türkei verhängt.

Weber: Europa muss 'System Putin in die Knie zwingen'

BERLIN - Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, hat die Europäische Union zu baldigen Sanktionen gegen Belarus und Russland aufgefordert. Mit Blick auf Russland und die Vergiftung des Oppositionellen Alexej Nawalny sagte der CSU-Politiker am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin": "Wir müssen sie bei dem packen, was ihnen am wichtigsten ist: nämlich beim Geld, beim Geldverdienen. Dort muss Europa jetzt Flagge zeigen und das System Putin dann auch in die Knie zwingen." Er denke beispielsweise über eine Visapflicht für russische Eliten oder neue Regelungen gegen Geldwäsche nach.

China: Erzeugerpreise sinken im August nicht mehr so stark wie zuletzt

PEKING - Die Entwicklung der Preise in China ist ein weiterer Beleg für die schrittweise Erholung der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach dem Corona-Schock Anfang des Jahres. So fielen die Erzeugerpreise im August im Vergleich zum Vorjahr nur noch um zwei Prozent, wie die nationale Statistikbehörde am Mittwoch in Peking mitteilte. Das ist der geringste Rückgang seit März und ist nach Einschätzung von Experten ein Beleg dafür, dass sich die wirtschaftliche Situation der Unternehmen weiter gebessert hat.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl