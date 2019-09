dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 09.09.2019 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Johnson schickt Parlament nach Abstimmung über Neuwahl in Zwangspause

LONDON/DUBLIN - Nur etwa 50 Tage vor dem geplanten Brexit geht das britische Parlament in eine fünfwöchige Zwangspause.



Sie sollte noch am Montagabend beginnen, teilte ein Regierungssprecher in London mit. Das Parlament soll dann erst wieder am 14. Oktober zusammentreten - also nur etwas mehr als zwei Wochen vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union.

Britischer Parlamentspräsident Bercow kündigt Rücktritt an

LONDON - Der Sprecher des britischen Unterhauses, John Bercow, will spätestens am 31. Oktober von seinem Amt zurücktreten. Das sagte Bercow am Montag im Parlament.

Gesetz gegen No-Deal-Brexit in Kraft getreten

LONDON - Das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit ist am Montag in Kraft getreten. Das teilte der Sprecher des britischen Oberhauses mit.

Boris Johnson in Irland: EU-Austritt Ende Oktober ist gesetzt

LONDON/DUBLIN - Der britische Premierminister Boris Johnson pocht trotz aller Widerstände weiter darauf, dass Großbritannien die Europäische Union am 31. Oktober verlässt. Dies solle ohne die Einrichtung einer festen Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland möglich sein, sagte Johnson am Montag bei einem Treffen mit seinem irischen Amtskollegen Leo Varadkar in Dublin. Wie das umgesetzt werden soll, verriet Johnson aber nicht.

Britische Wirtschaft wächst im Juli deutlich

LONDON - Die britische Wirtschaft ist im Juli spürbar gewachsen. Im Vergleich zum Vormonat lag die Wirtschaftsleistung (BIP) 0,3 Prozent höher, wie das Statistikamt ONS am Montag in London mitteilte. Das ist der deutlichste Zuwachs seit einem halben Jahr. Analysten hatten im Mittel nur einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahresmonat lag das BIP 1,0 Prozent höher.

ROUNDUP: Russland-Wahlen: Kreml und Opposition zufrieden mit Ergebnis

MOSKAU - Nach den größten regierungskritischen Massenprotesten in Russland seit Jahren haben sowohl der Kreml als auch die Opposition den Ausgang der Kommunal- und Regionalwahlen für sich als Erfolg gewertet. Die Kremlpartei verteidigte zwar in den meisten Regionen ihre Mehrheit der Abgeordnetenmandate. Gleichzeitig verlor sie jedoch in der Hauptstadt Moskau massiv und konnte sich nur noch 25 der 45 Sitze im Stadtparlament sichern.

Brüssel pocht auf europäische Steuerreformen

BRÜSSEL - Angesichts anhaltend hoher internationaler Steuervermeidung pocht die EU-Kommission auf umfassende Reformen. "Die Steuerregelungen einiger Mitgliedstaaten werden nach wie vor von multinationalen Unternehmen für aggressive Steuerplanung benutzt", sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Montag. Angesichts dessen sollten die EU-Staaten einen "frischen Blick" auf die bereits vor Jahren lancierten Pläne zur Reform der Steuerbemessungsgrundlage werden. Zudem würde es helfen, in Steuerfragen das Prinzip der Einstimmigkeit aufzugeben, sagte die Sprecherin.

ROUNDUP: Altmaier will privates Kapital für mehr Klimaschutz mobilisieren

BERLIN - Zur Finanzierung von Klimaschutzvorhaben will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Milliardengelder aus privatem Kapital mobilisieren. Der CDU-Politiker konkretisierte am Montag Pläne für eine "Bürger-Stiftung Klimaschutz", um CO2-Emissionen zu senken. Insgesamt könnten dadurch bis zu 50 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden.

ROUNDUP 2: Durchatmen oder Trendwende? Deutsche Exporteure legen wieder zu

WIESBADEN/BERLIN - Lichtblick für die Exportnation Deutschland: Nach einem Rückgang im Juni haben Deutschlands Exporteure im Juli dieses Jahres trotz internationaler Handelskonflikte wieder bessere Geschäfte gemacht. Waren im Gesamtwert von 115,2 Milliarden Euro wurden in dem Monat ins Ausland verkauft, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das waren nach Berechnungen der Wiesbadener Statistiker 3,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und 0,7 Prozent mehr als im Juni 2019. Analysten hatten beim Monatsvergleich einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet. Im Juni waren die deutschen Ausfuhren in dieser Betrachtung leicht um 0,1 Prozent gesunken.

Eurozone: Sentix-Konjunkturindex hellt sich wieder auf

FRANKFURT - Die Anlegerstimmung in der Eurozone hat sich im September nach drei Rückschlägen in Folge etwas erholt. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg um 2,6 Punkte auf minus 11,1 Zähler, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Im August war der Stimmingsindikator noch auf den tiefsten Stand seit Oktober 2014 gefallen. Der Indexwert basiert auf einer Umfrage unter 922 europäischen Anlegern.

Japans Wachstumstempo verlangsamt sich deutlicher als zunächst angenommen

TOKIO - Japans Wirtschaft hat im zweiten Quartal deutlicher an Fahrt verloren als ursprünglich angenommen. Zwischen April und Ende Juni legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) aufs Jahr hochgerechnet um 1,3 Prozent zu, wie die Regierung am Montag in Tokio auf Basis detaillierter Zahlen mitteilte. Vorläufige Daten, die Anfang August veröffentlicht wurden, hatten noch ein Wachstum von 1,8 Prozent ergeben. Experten hatten mit einer Revision der vorläufigen Angaben in dieser Größenordnung gerechnet. Grund für das jetzt niedrigere Ergebnis ist vor allem eine Korrektur bei den Unternehmensinvestitionen, die wegen der Handelskonflikte dann doch nicht so hoch ausfielen wie zunächst angenommen. In den ersten drei Monaten des Jahres ist die Wirtschaft noch um revidierte 2,2 Prozent gewachsen.

