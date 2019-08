dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 09.08.2019 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Britische Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal erstmals seit 2012

LONDON - Die britische Wirtschaft ist erstmals seit dem Jahr 2012 wieder geschrumpft.



Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im zweiten Quartal um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal gesunken, teilte das Statistikamt ONS am Freitag in London mit. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einer Stagnation gerechnet. Im ersten Quartal war die Wirtschaft noch um 0,5 Prozent gewachsen. Das britische Pfund gab nach der Veröffentlichung der Daten nach.

Großbritannien: Industrieproduktion sinkt leicht

LONDON - In Großbritannien ist die Industrieproduktion im Juni leicht gesunken. Sie sei um 0,1 Prozent zum Vormonat geschrumpft, teilte das Statistikamt ONS am Freitag mit. Volkswirte hatten mit einem einem etwas stärkeren Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet. Im Mai war die Produktion um revidiert 1,2 Prozent gewachsen. Ein vorheriger Wert wurde damit um 0,2 Prozentpunkte nach unten korrigiert.

USA: Erzeugerpreise steigen wie erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Erzeugerpreise im Juli wie erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten sie um 1,7 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten mit diesem Zuwachs gerechnet. Im Vormonat hatte die Teuerungsrate ebenfalls 1,7 Prozent betragen.

Frankreich: Industrieproduktion fällt deutlich stärker als erwartet

PARIS - Die französische Industrieproduktion ist im Juni deutlich stärker gefallen als erwartet. Die Produktion sei um 2,3 Prozent im Monatsvergleich gesunken, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mit. Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang um 1,2 Prozent gerechnet. Im Mai war die Produktion noch um revidierte 2,0 Prozent gestiegen. In einer ersten Schätzung war noch ein Anstieg um 2,1 Prozent ermittelt worden.

Deutschland: Exporte leicht gefallen

WIESBADEN - Nach einem deutlichen Anstieg im Vormonat sind die deutschen Exporte im Juni leicht gefallen. Die Ausfuhren deutscher Güter sanken im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Mittel eine Stagnation erwartet. Im Mai waren die deutschen Ausfuhren noch um revidierte 1,3 Prozent (zunächst +1,1 Prozent) gestiegen.

Italien: Schwächste Inflation seit zweieinhalb Jahren

ROM - In Italien hat sich die Inflation stärker als bisher bekannt abgeschwächt. Im Juli seien die für europäische Vergleichszwecke harmonisierten Verbraucherpreise (HVPI) um 0,3 Prozent im Jahresvergleich gestiegen, teilte das Statistikamts Istat am Freitag in Rom mit. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch bei 0,8 Prozent gelegen. Es ist der dritte Rückgang der Teuerung in Folge und die niedrigste Rate seit November 2016, also seit gut zweieinhalb Jahren.

ROUNDUP 4: Salvini drückt in Regierungskrise aufs Tempo - Misstrauensvotum

ROM - In der Regierungskrise in Italien drückt Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, aufs Tempo. Die Lega kündigte am Freitag an, im Senat ein Misstrauensvotum gegen die von Ministerpräsident Giuseppe Conte geführte Regierung einzubringen. Am Montag sollte ein Termin für eine entsprechende Abstimmung in der Parlamentskammer feststehen. Mit dem entzogenen Vertrauen wäre die Populisten-Allianz aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung auch formal am Ende. Die Zeichen stehen auf eine baldige Neuwahl.

