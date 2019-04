dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 09.04.2019 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Trump droht EU wegen Airbus - Eskalation im Zollstreit befürchtet

WASHINGTON/BRÜSSEL - Im Zollstreit zwischen den USA und Europa war es in den vergangenen Wochen relativ ruhig, doch damit ist nun Schluss.



"Die EU hat die USA im Handel viele Jahre lang ausgenutzt. Das wird bald aufhören!", drohte US-Präsident Donald Trump am Dienstag. Hintergrund ist ein bei der Welthandelsorganisation (WTO) ausgetragener Konflikt um Subventionen für die Flugzeugriesen Airbus und Boeing . Treibt ausgerechnet dieser - seit 15 Jahren andauernde - Disput den transatlantischen Handelsstreit zur nächsten Eskalation?

ROUNDUP: Merkel hält Verschiebung des Brexit bis Anfang 2020 für möglich

BERLIN - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält eine Verschiebung des britischen EU-Austritts bis Ende 2019 oder Anfang 2020 für möglich. Beim EU-Sondergipfel zum Brexit an diesem Mittwoch werde es um eine "Flextension"-Erweiterung des Austrittstermins gehen, sagte die Kanzlerin am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern in einer Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. Zuvor hatte sie eineinhalb Stunden lang mit der britischen Premierministerin Theresa May im Kanzleramt über die Lage beraten.

ROUNDUP 2: Scholz legt Grundsteuer-Pläne vor - Unionsfraktion droht mit Blockade

BERLIN - Die Unionsfraktion im Bundestag droht mit Blockade gegen die Grundsteuer-Pläne von Finanzminister Olaf Scholz (SPD). "Ohne Länder-Öffnungsklausel stimmen wir der Reform nicht zu", erklärte der für Haushalt, Finanzen und Kommunen zuständige Unionsfraktionsvize Andreas Jung (CDU) am Dienstag in Berlin. Scholz wollte seinen Gesetzentwurf noch am Nachmittag in die Abstimmung zwischen den verschiedenen Ministerien geben.

Europa ringt China Zugeständnisse in Handelsfragen ab

BRÜSSEL - China hat bei einem Gipfeltreffen mit den Spitzen der EU ein deutliches Entgegenkommen in Handelsfragen angekündigt. In der Abschlusserklärung zu dem Treffen in Brüssel verpflichtet sich die aufstrebende Großmacht, Versprechen zur Marktöffnung umzusetzen und fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Dazu soll 2020 auch das lange geplante Investitionsabkommen geschlossen werden. Die Fortschritte werden der Erklärung zufolge künftig kontinuierlich beobachtet und Ende des Jahres in einem Bericht fixiert. So soll das Risiko verringert werden, dass China bei Verhandlungen über konkrete Schritte auf Zeit spielt.

Brinkhaus stellt sich nach Wirtschafts-Kritik hinter Altmaier

BERLIN - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) nach scharfer Kritik aus Wirtschaft und Industrie den Rücken gestärkt. Es gebe derzeit eine Kampagne gegen Altmaier, kritisierte Brinkhaus am Dienstag vor einer Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag in Berlin. Es sei ja in Ordnung, dass ein Minister kritisiert werde, man könne sich auch über dessen industriepolitische Vorschläge streiten. "Aber die eine oder andere Volte gegen den Minister, die geht dann meines Erachtens doch zu weit. Wir sollten respektvoll miteinander umgehen." Die Diskussion solle auf sachlicher Ebene geführt werden.

Französische Nationalversammlung stimmt für nationale Digitalsteuer

PARIS - Die französische Nationalversammlung hat für die Einführung einer nationalen Digitalsteuer gestimmt. Laut Nachrichtenagentur AFP stimmte das Unterhaus des französischen Parlaments dem Gesetzesvorhaben von Finanzminister Bruno Le Maire am Montagabend trotz des Widerstands der USA mit großer Mehrheit zu. Die Steuer zielt auf international tätige Internet-Unternehmen wie Google , Amazon , Facebook und Apple . Betroffen sind demzufolge Konzerne, die mit ihren digitalen Aktivitäten einen weltweiten Jahresumsatz von 750 Millionen Euro und in Frankreich von mehr als 25 Millionen Euro erzielen. Sie sollen drei Prozent Steuern unter anderem auf online erzielte Werbeerlöse zahlen.

Athen plant vorgezogene Tilgung von IWF-Krediten

ATHEN/THESSALONIKI - Griechenland will in den kommenden Wochen einen großen Teil seiner Schulden an den Internationalen Währungsfonds (IWF) frühzeitig tilgen. Dies kündigte am Dienstag der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos mit. "Die Schulden an den IWF sind zu teuer. Knapp über fünf Prozent und wir können uns jetzt Geld (am Geldmarkt) für etwa 3,4 Prozent leihen", sagte Tsakalotos am Dienstag dem Radiosender RThess 94,5 aus Thessaloniki.

Italien senkt Wachstumsprognose 2019 drastisch - Regierungsentwurf

ROM - Italiens Regierung rechnet mit einer Fortsetzung der Konjunkturschwäche in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone. Für das laufende Jahr sei die Wachstumsprognose drastisch gesenkt worden, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf ein Regierungsdokument, das der Agentur vorlag. Demnach werde für 2019 nur noch ein minimales Wachstum der Wirtschaftsleistung (BIP) um 0,1 Prozent erwartet. Zuvor hatte die Regierung ein Wachstum von 1,0 Prozent erwartet.

Brexit-Chaos: Barnier hofft auf Ergebnisse aus Labour-Gesprächen

LUXEMBURG - Im innerbritischen Gezerre um den Brexit setzt EU-Chefunterhändler Michel Barnier weiter auf die Gespräche zwischen Premierministerin Theresa May und der oppositionellen Labour-Partei. Wenn Großbritannien danach zum Beispiel wünsche, doch eine echte Zollunion mit der EU anzustreben, wäre die EU dazu bereit, erklärte er am Dienstag nach einem Ministertreffen in Luxemburg. "Die Politische Erklärung, die den Rahmen für die zukünftige Beziehungen fixiert, kann verbessert werden." Lediglich das Austrittsabkommen werde nicht mehr aufgemacht.

China macht vor Gipfel mit EU-Spitzen Zugeständnisse

BRÜSSEL - China hat kurz vor dem Beginn eines Gipfeltreffens mit Spitzenvertretern der EU Zugeständnisse in umstrittenen Handelsfragen gemacht. Wie EU-Vertreter am Dienstag berichteten, ist damit der Weg für eine gemeinsame Gipfelerklärung frei. Die chinesische Zugeständnisse beziehen sich demnach unter anderem auf die Bereiche Marktzugang und Industriesubventionen.

