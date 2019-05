dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 06.05.2019 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 3/Eskalation in Handelskrieg: Trump will neue Sonderzölle gegen China

PEKING/WASHINGTON - Die Ankündigung weiterer Sonderzölle gegen China durch US-Präsident Donald Trump hat weltweit Sorgen vor einer neuen Eskalation des Handelskonflikts zwischen den beiden größten Volkswirtschaften ausgelöst.



Die asiatischen Börsen fielen am Montag in den Keller. China reagierte kühl auf Trumps abrupte Kehrtwende. Eine Verschiebung der am Mittwoch in Washington geplanten neuen Verhandlungsrunde schien möglich. "Wir sammeln auch Informationen über die Lage", sagte Außenamtssprecher Geng Shuang.

Altmaier warnt vor Eskalation im Handelskonflikt USA-China

BERLIN - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat vor einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China gewarnt. "Wir hoffen alle miteinander, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China gelöst werden kann, weil er für niemanden in der Weltwirtschaft positive Folgen bereit hält", sagte der CDU-Politiker am Montag in Berlin am Rande einer Konferenz zur Industriestrategie.

Gabriel: Trump sieht deutsche Autohersteller als Gegner

BERLIN - Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat vor einer Einführung von US-Zöllen auf deutsche Autos gewarnt. Er gehe davon aus, dass US-Präsident Donald Trump den Handelsstreit mit China bald beilegt, sagte Gabriel am Montag der "Bild". "Dann wird er sich umdrehen und nach Europa und speziell nach Deutschland schauen", sagte der frühere SPD-Chef. "Trump hat schon sehr früh den deutschen Automobilmarkt, die deutschen Automobilhersteller, als seine Gegner identifiziert." Die Amerikaner kauften deutsche Autos aber nicht, "weil sie so billig sind, sondern weil sie besser sind".

ROUNDUP 2: Der Staat als besserer Unternehmer? Wirtschaft gegen Altmaiers Thesen

BERLIN - Eine aktivere Rolle des Staates in der Industriepolitik - um mehr "Wirtschaftschampions" zu schaffen und Jobs zu sichern. Das ist der Kern der Industriestrategie von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Bei der deutschen Wirtschaft stößt dieser neue Kurs in großen Teilen auf Ablehnung. Spitzenverbände legten am Montag noch einmal nach. Industriepräsident Dieter Kempf sagte, statt explizit europäische "Champions" zu fördern, solle die Politik lieber die Bedingungen für den Standort verbessern.

ROUNDUP: Stimmung bei Dienstleistern in der Eurozone sinkt leicht

LONDON - Die Stimmung unter Dienstleistern in der Eurozone hat sich im April etwas eingetrübt. Der vom Forschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex fiel um 0,5 Punkte auf 52,8 Zähler, wie das Institut am Montag in einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung waren 52,5 Punkte ermittelt worden.

Eurozone: Sentix-Konjunkturstimmung hellt sich überraschend deutlich auf

FRANKFURT - Die Anlegerstimmung in der Eurozone hat sich im Mai überraschend deutlich aufgehellt. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg um 5,6 Punkte auf 5,3 Zähler, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Dies ist der dritte Anstieg in Folge und der höchste Stand seit November 2018.

Eurozone: Einzelhandelsumsätze stagnieren im März

LUXEMBURG - Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone haben im März stagniert. Die Erlöse verharrten auf dem Niveau des Vormonats, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Umsätze um revidierte 0,5 Prozent gestiegen. In der Erstschätzung war noch ein Zuwachs von 0,4 Prozent ermittelt worden.

China: Stimmung im Dienstleistungssektor leicht verbessert

PEKING - In China hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor leicht verbessert. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Stimmungsindex stieg um 0,1 Punkte auf 54,5 Punkte. Dies teilte das Magazin am Montag in Peking mit. Ökonomen hatten hingegen einen Rückgang auf 54,2 Punkte erwartet. Der Indikator erreicht so den höchsten Stand seit Januar 2018.

Regierungskrise in Portugal entschärft

LISSABON - Im Streit über hohe Gehaltsnachzahlungen für Lehrer in Portugal haben die konservativen Oppositionsparteien nachgegeben und damit eine Regierungskrise entschärft. Der sozialistische Ministerpräsident António Costa hatte zuvor mit seinem Rücktritt gedroht, falls die seit neun Jahren eingefrorenen Gehaltserhöhungen ausgezahlt würden; er hatte dies mit einer massiven Belastung des Hauhalts begründet. Nun machten die konservativen Oppositionsparteien klar, die auch von kleineren linken Parteien geforderte Nachzahlung nicht unter allen Umständen zu verlangen. Ein Rücktritt Costas würde Neuwahlen nach sich ziehen.

ROUNDUP: Türkei heizt mit Erdgassuche vor Zypern alten Konflikt an

NIKOSIA/ATHEN/ANKARA - Seit Freitag unternimmt ein türkisches Schiff auf der Suche nach Erdgas Probebohrungen westlich der Mittelmeerinsel Zypern - mit gefährlichen Folgen für einen lange schwelenden Konflikt. Am Montag veranlasste die zur EU gehörende Republik Zypern gegen die Besatzung des Schiffes internationale Haftbefehle. Auch von der EU, den USA und Israel gab es Kritik.

