dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 06.03.2019 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: OECD senkt Wachstumsprognose für Eurozone deutlich

PARIS - In der Eurozone hat sich die Konjunktur nach Einschätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutlich abgekühlt.



Für das laufende Jahr senkten die Konjunkturforscher ihre Wachstumsprognose massiv. In dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht erwartet die Organisation 2019 nur noch ein Wachstum der Wirtschaftsleistung (BIP) um 1,0 Prozent. Bei der vorherigen Prognose im November war noch ein deutlich stärkeres Wachstum von 1,8 Prozent erwartet worden.

ROUNDUP: Wieder kein Durchbruch bei Brexit-Verhandlungen

BRÜSSEL - Im Streit über das Abkommen zum EU-Austritt Großbritanniens gibt es noch immer keine Einigung. Rund drei Wochen vor dem eigentlich vorgesehenen Brexit-Termin ist damit weiter vollkommen offen, wie es weitergeht. Die Diskussionen in der jüngsten Gesprächsrunde seien schwierig gewesen, räumte ein Sprecher der EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel ein. Man habe keine Lösung identifizieren können.

ROUNDUP/Lob, Ablehnung, Schweigen: Macrons Appell für Neubeginn spaltet

BERLIN/PARIS - Gut zweieinhalb Monate vor der Europawahl hat das flammende Plädoyer des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron für einen "Neubeginn" in Europa gemischte Reaktionen ausgelöst. Während die Bundesregierung den Vorstoß zurückhaltend, aber überwiegend positiv bewertete, kam aus Tschechien heftige Kritik. Polen und Ungarn äußerten sich verhalten.

Kanadische Notenbank schlägt vorsichtigeren Kurs ein

OTTAWA - Die kanadische Notenbank hat einen wesentlich vorsichtigeren Kurs eingeschlagen. Mit Blick auf das Timing künftiger Zinsanhebungen sprach die Zentralbank am Mittwoch nach ihrer geldpolitischen Sitzung von "erhöhter Unsicherheit". Bisher hatte sie dagegen die Notwendigkeit höherer Leitzinsen betont. Zudem spricht die Zentralbank jetzt davon, dass die Leitzinsen zunächst unter dem neutralen Niveau verbleiben. Als neutral wird ein Zinsniveau bezeichnet, durch das die Wirtschaft weder angeschoben noch belastet wird.

ROUNDUP/Minister: Europäer wollen Rettungsstrategie für Iran-Deal ausbauen

WIEN - Die Bemühungen zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran gehen weiter. Bei einem Treffen der Gemeinsamen Kommission in Wien seien Arbeitsgruppen eingesetzt worden, die weitere Plattformen wie die jüngste gegründete Zweckgesellschaft Instex organisieren sollen, sagte Irans Vize-Außenminister Abbas Aragchi am Mittwoch. Damit sollen Firmen, die mit dem Iran Geschäfte machen wollen, vor US-Sanktionen geschützt werden.

Merz soll Vizepräsident vom CDU-Wirtschaftsrat werden

BERLIN - Der im Kampf um den CDU-Vorsitz unterlegene Friedrich Merz soll Vizepräsident des CDU-Wirtschaftsrats werden. Das sagte die designierte Chefin des Gremiums, Astrid Hamker, der "Bild"-Zeitung (Donnerstag). "Ich habe mit Friedrich Merz gesprochen. Er ist bereit, als Vizepräsident des Wirtschaftsrates zu kandidieren", sagte Hamker. "Ich schlage ihn unseren Gremien am 11. April und dann bei der Bundesdelegiertenversammlung auf dem Wirtschaftstag am 4. Juni vor." Die Zeitung berichtete weiter, Merz werde in seiner neuen Funktion auch in den Landtagswahlkämpfen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg auftreten.

US-Handelsdefizit auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren

WASHINGTON - Das Defizit der US-Handelsbilanz ist im Dezember auf den höchsten Stand seit über zehn Jahren gestiegen. Das Defizit weitete sich um 9,5 Milliarden Dollar auf 59,8 Milliarden Dollar aus, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Dies ist der höchste Fehlbetrag seit Oktober 2008. Das Defizit des Vormonats wurde um 1,0 Milliarden Dollar auf 50,3 Milliarden Dollar noch oben revidiert.

Kreise: EZB wird Wachstumsprognosen deutlich senken

FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird sich an diesem Donnerstag vermutlich wesentlich pessimistischer zu Wirtschaftswachstum und Inflation positionieren. Die entsprechenden Projektionen dürften deutlich gesenkt werden, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch mit Bezug auf informierte Personen. Die reduzierten Prognosen dienten dem EZB-Rat zur Begründung einer weiteren Geldspritze an die Banken im Euroraum, berichtet die Agentur weiter.

USA: Privatbeschäftigung steigt schwächer als erwartet - ADP

WASHINGTON - In den USA hat die Beschäftigung in der Privatwirtschaft im Februar überraschend schwach zugelegt. Wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch mitteilte, wurden 183 000 Arbeitsplätze geschaffen. Analysten hatten mit einem Zuwachs um 190 000 Stellen gerechnet. Der Stellenaufbau im Vormonat wurde allerdings von 213 000 auf 300 000 korrigiert.

Deutsche Direktinvestitionen in Russland steigen

MOSKAU - Trotz westlicher Sanktionen und einer schwächelnden Wirtschaft haben deutsche Firmen im vergangenen Jahr wieder mehr in Russland investiert. Das teilte die Deutsch-Russische Außenhandelskammer (AHK) in Moskau am Mittwoch mit. Nach Zahlen der Bundesbank sind die Direktinvestitionen 2018 in Russland auf zwei Milliarden Euro angestiegen. "Dies ist einer der höchsten Werte seit dem Zerfall der Sowjetunion", sagte AHK-Chef Matthias Schepp. Einen höheren Wert gab es älteren Statistiken zufolge zuletzt im Jahr 2008.

ROUNDUP: Zahl der Aktienbesitzer auf höchstem Stand seit 2007

FRANKFURT - Trotz der Börsenturbulenzen haben sich im vergangenen Jahr wieder mehr Kleinanleger in Deutschland an den Aktienmarkt getraut. Die Zahl der Aktionäre und Besitzer von Aktienfondsanteilen stieg im Jahresschnitt um etwa 250 000, wie das Deutsche Aktieninstitut (DAI) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Insgesamt besaßen rund 10,3 Millionen Bürger, die älter sind als 14 Jahre, Anteilsscheine von Unternehmen oder Aktienfonds. "Damit erreicht die Zahl der Aktienbesitzer den höchsten Wert seit 2007", erläuterte DAI-Chefin Christine Bortenlänger.

Experten: Nordkorea baut Raketenanlage wieder auf

SEOUL - Nordkorea baut nach Angaben von Experten in den USA offenbar eine Raketenstartanlage in raschem Tempo wieder auf. Die neue Bautätigkeit in Sohae an der Westküste sei auf Satellitenbildern zu erkennen, die nur zwei Tage nach dem ergebnislosen Abrüstungsgipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un vergangenen Donnerstag in Hanoi gemacht worden seien, berichtete die Website "Beyond Parallel".

ROUNDUP: Aschermittwoch im Zeichen der Europawahl - Söder greift AfD an

PASSAU/VILSHOFEN - Knapp drei Monate vor der Europawahl bringen sich die Parteien auf dem politischen Aschermittwoch für den Wahlkampf in Stellung. Wie in jedem Jahr treten am Vormittag zahlreiche Spitzenpolitiker mehr oder weniger zeitgleich vor ihren Anhängern auf - Fernduelle der besonderen Art sind also gewiss.

