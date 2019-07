dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 05.07.2019 - 17.10 Uhr

ROUNDUP: Spahn will mindestens 14 Euro Stundenlohn für Pflegefachkräfte

BERLIN - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will für Pflegefachkräfte einen Monatslohn von mindestens 2500 Euro erreichen und damit besonders Beschäftigte in Ostdeutschland besserstellen.



Dem ARD-Hauptstadtstudio sagte der CDU-Politiker zur Höhe eines Mindestlohns in der Pflege: "Gute 14 Euro - und das ist immer noch wirklich ein Mindestlohn." Spahn wies darauf hin, dass dies für viele Beschäftigte eine erhebliche finanzielle Verbesserung wäre: "Gerade in der Altenpflege verdienen Zigtausende zum Teil deutlich weniger als diese 2500 Euro."

ROUNDUP: US-Arbeitsmarkt zeigt sich von seiner starken Seite

WASHINGTON - Der amerikanische Arbeitsmarkt hat sich im Juni von seiner starken Seite präsentiert. Die Wirtschaft schuf deutlich mehr Stellen, als Analysten erwartet hatten. Die Arbeitslosenquote stieg zwar leicht an, allerdings von sehr niedrigem Niveau aus. An den Finanzmärkten sorgten die Zahlen für deutliche Kursbewegungen, insbesondere der US-Dollar legte zu. Denn mit den Daten schwand die Hoffnung auf eine starke US-Zinssenkungen im Juli etwas.

ROUNDUP: Deutsche Industrie erhält deutlich weniger Aufträge

WIESBADEN - Schwächesignal für die deutsche Konjunktur: Die Industrie hat im Mai deutlich weniger Aufträge erhalten. Es seien 2,2 Prozent weniger Bestellungen als im Vormonat eingegangen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Das war der erste Rückgang nach zwei moderaten Anstiegen in Folge. Besonders zu Jahresbeginn waren die Neuaufträge deutlich gefallen. Analysten hatten für Mai einen leichten Rückgang von im Mittel 0,2 Prozent erwartet.

ROUNDUP: Plan für mehr Klimaschutz: Schulze will CO2-Preis und 'Klimaprämie'

BERLIN - Bundesumweltministerin Svenja Schulze wirbt dafür, Kraftstoffe, Heizöl und Erdgas höher zu besteuern, um so den Ausstoß von Treibhausgasen zu drücken. Die Milliardeneinnahmen aus einem CO2-Preis könnten als "Klimaprämie" an die Bürger zurückfließen, schlug die SPD-Politikerin am Freitag in Berlin vor. So werde klimafreundliches Verhalten belohnt. Vor allem Familien mit Kindern könnten über die pro Kopf ausgezahlte Prämie mehr Geld zurückbekommen, als sie zahlen müssten: "Wer sich für eine klimafreundliche Variante entscheidet, der kann ein Plus machen."

Spanische Industrie weitet Produktion überraschend aus

MADRID - Die spanische Industrie hat ihre Produktion im Mai überraschend ausgeweitet. Die gesamte Herstellung stieg gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mitteilte. Es ist der zweite Monat in Folge mit einem Zuwachs. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang von im Mittel 0,5 Prozent gerechnet.

Entwicklungsminister: Finanzierungsloch bei Kampf gegen Armut und Not

PARIS - Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat die wichtigsten westlichen Wirtschaftsmächten (G7) aufgefordert, ihre Verpflichtungen in der Entwicklungshilfe einzuhalten. "Es ist skandalös, dass die Mittel für Entwicklung im vergangenen Jahr global gesunken sind - und zwar um 2,7 Prozent. Im Vergleich dazu sind die Mittel für Rüstung, Verteidigung und Militär massiv gestiegen", sagte Müller am Rande des Treffens der G7-Entwicklungs- und Bildungsminister in Paris, das am Donnerstag und Freitag in der französischen Hauptstadt stattfand.

Ajatollah: Bei US-Angriff verwandelt Iran Golf in 'rotes Meer'

TEHERAN - Ein einflussreicher iranischer Ajatollah hat den USA gedroht, dass der Iran den Persischen Golf bei einem eventuellen militärischen Angriff in ein "rotes Meer" verwandeln werde. Ajatollah Ali Mowahdei Kermani sagte beim Freitagsgebet in der Hauptstadt Teheran in Richtung USA: "Wenn Ihr uns angreifen wollt, bitte, dann werden wir die Farbe des Perischen Golfs von blau in rot umwandeln."

