dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 05.05.2020 - 17.00 Uhr

Die Bundesbank darf sich noch maximal drei Monate an dem Kaufprogramm in seiner jetzigen Form beteiligen.



Innerhalb dieser Frist müssen Bundesregierung und Bundestag aktiv werden. Sie haben die Pflicht, darauf hinzuwirken, dass die EZB die Anleihenkäufe nachträglich auf ihre Verhältnismäßigkeit prüft.

GESAMT-ROUNDUP: Weitere Lockerungen - auch Bayern öffnet Hotels und Restaurants

BERLIN - Urlaubmachen in der Corona-Krise wird nun doch möglich sein - zumindest innerhalb von Deutschland. Nach den Küstenländern Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern hat auch Bayern am Dienstag angekündigt, dass Hotels und Restaurants wieder öffnen dürfen. Dies soll sogar schon zu Pfingsten gelten, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag ankündigte. Allerdings werden strenge Hygieneauflagen gelten.

ROUNDUP: Bis Anfang Juni Entscheidung über Kaufanreize für Autos geplant

BERLIN - Autokäufer in Deutschland müssen sich gedulden: Bis Anfang Juni soll über mögliche Kaufanreize finanziert aus Steuergeldern entschieden werden. Das ist das Ergebnis eines "Autogipfels" von Bundesregierung und Autobranche am Dienstag. Die Nachfrage nach Autos ist in der Corona-Krise eingebrochen. Um sie wieder anzukurbeln, hatten sich Hersteller und Länder für Kaufprämien starkgemacht. Diese könnten nun Teil eines umfassenden Konjunkturprogramms der Bundesregierung werden.

USA: Dienstleisterstimmung trübt sich stark ein

TEMPE - Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich im April angesichts der Corona-Krise stark eingetrübt, allerdings weniger stark als befürchtet. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) fiel gegenüber März um 10,7 Punkte auf 41,8 Zähler, wie das Institut am Dienstag in Tempe mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit der Finanzkrise im Jahr 2009. Analysten hatten jedoch mit einem noch stärken Rückgang auf im Schnitt 38,0 Punkte gerechnet.

EU-Kommission erwartet startet drastisch steigende Arbeitslosigkeit

BRÜSSEL - Die EU-Kommission erwartet wegen der Corona-Krise eine drastische Zunahme der Arbeitslosigkeit in Europa. Die konkreten Zahlen würden am Mittwoch mit der Frühjahrsprognose zur Konjunktur veröffentlicht, sagte Sozialkommissar Nicolas Schmit nach Beratungen der EU-Sozialminister. "Die Situation ist, wie erwartet, mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Lage, den Arbeitsmarkt und die Lage Tausender Unternehmen vor allem im Mittelstand ziemlich ernst."

ROUNDUP 2/'Bild': Merkel will bei Lockerungen Obergrenze für Neu-Infektionen

BERLIN - Kanzlerin Angela Merkel will sich nach Informationen der "Bild"-Zeitung bei weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen für eine Obergrenze bei Neu-Infektionen einsetzen, ab der wieder zu den bisherigen harten Maßnahmen zurückgekehrt werden soll. Das Bundeskanzleramt wolle die anstehenden Lockerungsbeschlüsse mit einem Vorbehalt verbinden: Sollte eine Obergrenze von Neu-Infektionen überschritten werden, müssen die Öffnungen regional zurückgenommen werden, berichtete die Zeitung am Dienstag.

USA: Handelsbilanz mit deutlich höherem Defizit

WASHINGTON - Die Handelsbilanz der USA hat im März ein deutlich höheres Defizit ausgewiesen. Wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington bekanntgab, erhöhte sich der Überschuss der Einfuhren gegenüber den Ausfuhren zum Vormonat um 4,6 Milliarden auf 44,4 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit einem Defizit von 44,2 Milliarden Dollar gerechnet.

Ifo-Institut: Wenige Branchen in der Krise ohne Kurzarbeit

MÜNCHEN/NÜRNBERG - Nur wenige Branchen in Deutschland sind nach einer Untersuchung des Münchner Ifo-Instituts in der Corona-Krise nicht von Kurzarbeit betroffen. Dazu zählten etwa Energieversorger, Abwasserentsorger und Medikamentenhersteller. Anwaltskanzleien, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer seien mit drei Prozent der Betriebe von Kurzarbeit kaum betroffen, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut am Dienstag als Ergebnis seiner Erhebung mit.

RKI: Bisher 2,4 Millionen Corona-Tests in Deutschland

BERLIN - In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bisher rund 2,4 Millionen Corona-Labortests gemacht worden. Das betreffe den Zeitraum bis einschließlich Woche 17 dieses Jahres, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. Circa 7,2 Prozent der Tests seien positiv gewesen. Mit Stand Kalenderwoche 18 lägen die Laborkapazitäten bei rund 142 000 pro Tag, hieß es unter Berufung auf Daten von 133 Laboren. Es würden Anstrengungen unternommen, um die Testkapazitäten weiter zu erhöhen. Das sei wichtig, um ein genaues Bild zu bekommen.

Britische Dienstleisterstimmung fällt auf Rekordtief

LONDON - Die Stimmung britischer Dienstleister ist angesichts der Corona-Krise auf ein Rekordtief gefallen. Wie das Forschungsinstitut IHS Markit am Dienstag in London mitteilte, sank der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 21,1 Punkte auf 13,4 Zähler. Das ist der mit Abstand tiefste jemals gemessene Stand. Der Tiefstand während der Finanzkrise vor gut einem Jahrzehnt wurde klar unterboten. Eine erste Schätzung hatte einen noch etwas tieferen Indikatorwert ergeben.

Eurozone: Erzeugerpreise fallen deutlich

LUXEMBURG - Die Produzentenpreise in der Eurozone sind im März aufgrund deutlich sinkender Energiepreise spürbar gefallen. Wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte, lagen die Preise auf Produzentenebene 2,8 Prozent tiefer als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang um 2,7 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich gingen die Preise, die Hersteller für ihre Produkte erhalten, um 1,5 Prozent zurück.

Australiens Leitzins bleibt auf Rekordtief - Ausweitung der Anleihekäufe möglich

SYDNEY - Die australische Notenbank hat ihren Leitzins auf dem historischen Tief belassen. Der Leitzins bleibe bei 0,25 Prozent, teilte die Zentralbank am Dienstag in Sydney mit. Die Entscheidung war erwartet worden. Die Notenbank erklärte sich jedoch bereit, falls nötig die Märkte in der Corona-Krise zusätzlich zu unterstützen.

