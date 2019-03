dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 05.03.2019 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2/Volkskongress: Chinas Motor stottert, aber Militäretat steigt stark

PEKING - Chinas Wirtschaft boomt nicht mehr, aber für das Militär ist reichlich Geld da.



Das Haushaltsdefizit steigt, doch Premier Li Keqiang reißt noch größere Löcher in die Staatskasse, indem er die Steuern und Sozialabgaben senkt. Irgendwie muss der Regierungschef die zweitgrößte Volkswirtschaft wieder auf Trab bringen. Aber in seinem Rechenschaftsbericht zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses am Dienstag in Peking warnt Li: "Der Abwärtsdruck auf die chinesische Wirtschaft nimmt weiter zu." Das Wachstum im Konsum lasse nach. Den Investitionen fehle der Schwung.

China: Überraschend starker Stimmungsdämpfer im Bereich Dienstleistungen

PEKING - In China hat sich die Stimmung im Bereich Dienstleistungen überraschend stark eingetrübt. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Stimmungsindex für Februar fiel nach Angaben von Dienstag auf 51,1 Punkte, nach 53,6 Zählern im Vormonat. Analysten wurden von der Stärke des Rückgangs überrascht, sie hatten nur mit einem leichten Dämpfer auf 53,5 Punkte gerechnet. Es war der zweite Rückgang in Folge und der niedrigste Wert seit vergangenem Oktober.

USA: Stimmung der Dienstleister hellt sich überraschend deutlich auf

TEMPE - Die Stimmung der Dienstleister in den USA hat sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) stieg um 3,0 Punkte auf 59,7 Zähler, wie das Institut am Dienstag in Tempe mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 57,4 Punkte gerechnet. Zuvor war der Indikator zwei Monate in Folge gesunken.

USA: Zahl der Neubauten steigt erneut

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten im Dezember erneut gestiegen. Nach Angaben des US-Handelsministeriums vom Dienstag erhöhten sich die Verkäufe um 3,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Analysten hatten dagegen im Mittel mit einem Rückgang um 8,7 Prozent gerechnet. Allerdings wurde auch der starke Zuwachs im November von 16,9 auf 9,1 Prozent korrigiert.

Griechenland platziert erstmals seit 2010 zehnjährige Anleihe

ATHEN - Erstmals seit Beginn der Schuldenkrise ist Griechenland der Verkauf einer zehnjährigen Staatsanleihe gelungen. Dies berichtete das Staatsfernsehen (ERT) am Dienstag unter Berufung auf die griechische Schuldenagentur PDMA. Die Nachfrage von Anlegern war nach Angaben aus Athen hoch. Aufgenommen worden seien 2,5 Milliarden Euro zu einem Zinssatz von 3,9 Prozent. Es habe aber Angebote von Investoren für mehr als elf Milliarden Euro gegeben, hieß es aus Kreisen des Finanzministeriums.

US-Notenbanker: Zinspause könnte einige Monate dauern

BOSTON - Die Zinspause in den USA könnte sich nach Einschätzung eines hochrangigen Notenbankers einige Zeit hinziehen. Es könnte "mehrere Sitzungen" des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Zentralbank Fed dauern, bis man genauer sagen könne, ob bestehende Risiken eintreten, sagte Eric Rosengren am Dienstag laut Redemanuskript in Boston. Der Präsident der regionalen Notenbank von Boston unterstrich, es sei ein guter Zeitpunkt, geduldig zu sein und sich Zeit zu nehmen, um die Risiken zu bewerten.

Großbritannien: Stimmung unter Dienstleistern hellt sich auf

LONDON - Die Stimmung unter britischen Dienstleistern hat sich im Februar etwas aufgehellt. Wie das Institut Markit am Dienstag in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 1,2 Punkte auf 51,3 Zähler. Analysten hatten dagegen im Mittel einen Rückgang auf 49,9 Punkte erwartet. Trotz der Aufhellung liegt das Stimmungsbarometer nur leicht über der Marke von 50 Punkten, die Wachstum von Schrumpfung trennt. Als größtes Konjunkturrisiko für Großbritannien gilt ein ungeordneter Brexit Ende März.

ROUNDUP: Machtkampf unterm Damokles-Schwert: Guaidó auf heikler Mission

CARACAS - Juan Guaidó ist wieder zu Hause. Nach einer eineinhalbwöchigen Werbetour durch Südamerika will der selbst ernannte Interimspräsident daheim den Druck so erhöhen, dass es den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro aus dem Amt treibt. Über dem Oppositionsführer schwebt allerdings ein Damoklesschwert: Weil er das Land trotz einer Ausreisesperre verlassen hatte, könnte er jederzeit festgenommen werden.

ROUNDUP: Trump will Indien und Türkei Vorteile beim Handel nehmen

WASHINGTON - Die USA haben Indien und der Türkei gedroht, ihnen den Status als Entwicklungsländer abzuerkennen und damit ihre bisherige Sonderbehandlung in Handelsfragen zu beenden. Präsident Donald Trump wolle beiden Staaten nicht länger den zollfreien Export von Waren in die USA genehmigen, der mit ihrem bisherigen Sonderstatus verbundenen ist, teilte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer am Montag (Ortszeit) in Washington mit. Der Entschluss kann frühestens nach Ablauf von 60 Tagen in Kraft treten.

ROUNDUP 2: Macron schlägt Alarm in Europa - Lob aus Deutschland

PARIS - Mit seinem leidenschaftlichen Appell für einen "Neubeginn" in Europa hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für Aufsehen gesorgt. In einem Gastbeitrag, der am Dienstag zeitgleich in der Zeitung "Die Welt", der französischen Zeitung "Le Parisien" und anderen Tageszeitungen der 28 Mitgliedsländer der EU erschien, hat sich Macron an die Bürgerinnen und Bürger der EU gewandt und knapp drei Monate vor der Europawahl tiefgreifende Reformen gefordert.

EZB und Bank of England aktivieren Devisenswap-Vereinbarung

FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England haben beschlossen, eine bestehende Devisenswap-Vereinbarung zu aktivieren. So habe die britische Notenbank die Möglichkeit, Euro bei der EZB gegen britische Pfund zu erwerben, um dann Euro ihren Banken wöchentlich anzubieten, teilte die EZB am Dienstag in Frankfurt mit. Hintergrund der Entscheidung dürfte der bevorstehende Brexit sein. "Die EZB wird weiterhin eng mit der Bank of England zusammenarbeiten, um die Marktbedingungen sorgfältig zu überwachen", heißt es in der Mitteilung.

Eurozone: Einzelhandel steigert Umsatz wie erwartet

LUXEMBURG - Die Einzelhändler der Eurozone haben zu Beginn des Jahres wieder mehr Umsatz gemacht. Wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte, lagen die Erlöse im Januar 1,3 Prozent über dem Vormonatsniveau. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Umsätze um 2,2 Prozent. Analysten hatten im Monatsvergleich im Schnitt einen Zuwachs um 1,3 Prozent und im Jahresvergleich um 2,1 Prozent erwartet.

ROUNDUP: Unternehmensstimmung im Euroraum hellt sich etwas auf

LONDON - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Februar etwas aufgehellt Ausgehend von einem Fünfeinhalbjahrestief stieg der Einkaufsmanagerindex - eine Umfrage in Unternehmen - um 0,9 Punkte auf 51,9 Zähler, wie das Institut Markit am Dienstag in London mitteilte. Der Anstieg fiel stärker aus als in einer ersten Schätzung vor wenigen Wochen ermittelt.

Italien rutscht in die Rezession - Abschwung aber schwächer als erwartet

ROM - In Italien hat sich der Abschwung der Wirtschaft im Schlussquartal 2018 fortgesetzt. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone ist deshalb in die Rezession gerutscht. Allerdings schwächte sich die Wirtschaftsleistung in den Monaten Oktober bis Dezember nicht so stark ab wie zunächst gemeldet. Im vierten Quartal sei die Wirtschaftsleistung (BIP) um 0,1 Prozent geschrumpft, wie das nationale Statistikamt Istat am Dienstag in einer zweiten Schätzung mitteilte.

