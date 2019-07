dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 04.07.2019 - 17.00 Uhr

EZB-Notenbanker Rehn signalisiert Handlungsbereitschaft

FRANKFURT - Der finnische Notenbankchef Olli Rehn hat die Bereitschaft der Europäischen Zentralbank (EZB) bekräftigt, auf die anhaltende Konjunkturschwäche zu reagieren.



Man sollte den jüngsten Abschwung nicht als einen übergangsweisen Rücksetzer betrachten, sagte Rehn der "Börsen-Zeitung" (Freitagausgabe). Als mögliche Reaktionen nannte Rehn die Reduzierung des EZB-Einlagensatzes von derzeit minus 0,4 Prozent und neue Anleihekäufe. Der Euro reagierte auf die Äußerungen mit leichten Verlusten.

Indien erwartet BIP-Wachstum von sieben Prozent

NEU DELHI - Mit einer Prognose von 7,0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts rechnet Indien im laufenden Finanzjahr 2019/20 (31. März) mit einem stabilen Wachstum, nach 6,8 Prozent im Vorjahreszeitraum 2018/19. Bei der Prognose für 2019/2020 werde erwartet, dass das Wachstum bei Investitionen und beim Konsum Fahrt aufnehme, erklärte die Regierung am Donnerstag. Indien rangiert nach Weltbank-Daten inzwischen knapp hinter Frankreich und Großbritannien auf Platz sieben der weltgrößten Volkswirtschaften, noch vor Brasilien und Italien.

Beschäftigung in der EU steigt auf Rekordniveau

BRÜSSEL - Die Beschäftigung in der Europäischen Union hat einen neuen Höchststand erreicht. 240,7 Millionen EU-Bürger hatten im ersten Quartal dieses Jahres einen Job, wie die Europäische Kommission am Donnerstag mitteilte. Das waren 2,8 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum.

EU-Beitrittsgespräche mit Balkanstaaten: Polen gegen Hinauszögern

POSEN - Polens Außenminister Jacek Czaputowicz hat sich gegen ein Hinauszögern des Beginns von EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien ausgesprochen. "Die Bevölkerung (der Region) ist proeuropäisch, doch eine Verzögerung des Integrationsprozesses und die Errichtung künstlicher Barrieren könnten ihre Einstellung ändern", sagte er anlässlich der Westbalkan-Konferenz in Polen der polnischen Zeitung "Dziennik Gazeta Prawna". Auch Russland, die Türkei und China würden in der Region Einfluss nehmen, betonte Czaputowicz.

Tusk verteidigt Nominierung von der Leyens

STRASSBURG - EU-Ratschef Donald Tusk hat die Nominierung von Ursula von der Leyen zur Präsidentin der Europäischen Kommission verteidigt und Kritik an der Auswahl hinter verschlossenen Türen zurückgewiesen. Der Rat der Staats- und Regierungschefs sei genauso demokratisch legitimiert wie das Europaparlament, sagte Tusk am Donnerstag vor den Abgeordneten in Straßburg.

Eurozone: Einzelhandel erneut mit weniger Umsatz

LUXEMBURG - Die Einzelhändler im Euroraum haben im Mai erneut weniger Umsatz gemacht. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Erlöse um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Im April waren die Umsätze um 0,1 Prozent gefallen. Analysten hatten für Mai einen Zuwachs von im Mittel 0,3 Prozent erwartet.

Ifo-Institut: Kurzarbeit in der Industrie nimmt zu

MÜNCHEN - Immer mehr Industrieunternehmen rechnen mit Kurzarbeit. Nach einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts fahren derzeit bereits 3,8 Prozent der Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe Kurzarbeit. 8,5 Prozent erwarten Kurzarbeit in den kommenden drei Monaten. Das ist der höchste Wert seit 2013, wie das Institut am Donnerstag mitteilte.

ROUNDUP: SPD macht mobil gegen von der Leyen: Profitiert von Orban und Salvini

BERLIN - Der Streit um die Nominierung von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen als neue Chefin der EU-Kommission belastet die große Koalition in Berlin. Die SPD hat sich gegen die Personalie ausgesprochen. Ihr Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann wertete es als Belastung für von der Leyen, dass sie davon profitieren könnte, dass rechtsregierte EU-Staaten wie Ungarn den bisherigen Vizepräsidenten der EU-Kommission, Franz Timmermans, als Chef verhindert hatten. "Das ist eine schwere Hypothek", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die deutsche SPD-Spitzenkandidatin und nunmehrige EU-Parlamentsvizepräsidentin Katarina Barley hatte bereits angekündigt, bei der Abstimmung des Parlaments von der Leyen ihre Stimme zu verweigern.

ROUNDUP: Knapp jeder zweite Tarifbeschäftigte in Deutschland erhält Urlaubsgeld

WIESBADEN - Weniger als die Hälfte der Tarifbeschäftigten in Deutschland (47 Prozent) bekommt einen Zuschuss zur Urlaubskasse. Im Durchschnitt erhalten sie in diesem Jahr brutto 1281 Euro Urlaubsgeld, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Das sind 3,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Branchen sowie zwischen Ost und West.

