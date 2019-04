dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 04.04.2019 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Konjunktur kühlt sich ab - Arbeitsmarkt und Einkommen aber stabil

BERLIN - Die deutsche Wirtschaft gerät zunehmend in einen Konjunkturabschwung - aber Arbeitsmarkt und Einkommen der Beschäftigten bleiben stabil, die Inflation moderat.



Das sind Kernergebnisse der Frühjahrsprognose der führenden Wirtschaftsforscher in Deutschland. "Die deutsche Wirtschaft hat sich abgekühlt, aber sie friert noch nicht", sagte Stefan Kooths vom Institut für Weltwirtschaft Kiel am Donnerstag in Berlin.

ROUNDUP: Schwache Nachfrage aus dem Ausland lässt Industrieaufträge einbrechen

WIESBADEN - Neuer schwerer Rückschlag für die deutsche Industrie: Im Februar brach der Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich um 4,2 Prozent ein, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag nach vorläufigen Zahlen in Wiesbaden mitteilte. Das ist der stärkste Dämpfer seit mehr als zwei Jahren. Ausschlaggebend für den Einbruch war ein starker Rückgang der Nachfrage nach deutschen Produkten aus dem Ausland. Experten sahen die Ursache in der aktuellen Konjunkturschwäche in China, einem der wichtigsten deutschen Handelspartner.

ROUNDUP: Oberhaus debattiert über Brexit-Aufschub - Merkel in Irland

LONDON/DUBLIN/BRÜSSEL - Gut eine Woche vor dem geplanten Brexit geht das Ringen um den EU-Austritt Großbritanniens unvermindert weiter. Das Oberhaus hat am Donnerstag in London mit der Tagesordnungsdebatte über ein Gesetz begonnen, das die Regierung zu einem weiteren Brexit-Aufschub zwingen soll. Der Gesetzesvorschlag hatte am Mittwoch im Eilverfahren alle drei Lesungen im Unterhaus durchlaufen und war mit einer Stimme Mehrheit gebilligt worden.

Trump greift US-Notenbank erneut an

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump wird nicht müde, die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed zu kritisieren. Trotz der "unnötigen und zerstörerischen Maßnahmen der Fed" sei die Wirtschaft augenscheinlich sehr stark, kommentierte Trump am Donnerstag auf dem Mitteilungsdienst Twitter. Auch die Verhandlungen mit China kämen gut voran, es gebe kaum Inflation und der Optimismus sei sehr hoch.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf tiefstem Stand seit fast 50 Jahren

WASHINGTON - In den USA bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter robust. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel auf den tiefsten Stand seit fast 50 Jahren. In der vergangenen Woche sei die Zahl der Anträge um 10 000 auf 202 000 gefallen, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Dies ist der niedrigste Wert seit Dezember 1969. Volkswirte hatten im Schnitt mit 215 000 Erstanträgen gerechnet.

Forscher: Ost-Wirtschaft wächst etwas stärker als im Bundesschnitt

HALLE - Für die ostdeutsche Wirtschaft prognostizieren Forscher in diesem Jahr ein etwas stärkeres Wachstum als für Deutschland insgesamt. In den neuen Ländern einschließlich Berlin dürfte das Plus bei 1,0 Prozent liegen, wie das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) am Donnerstag mitteilte. Das wären 0,2 Punkte mehr als für ganz Deutschland erwartet wird.

EZB: Einige Notenbanker haben Bedenken wegen Niedrigzinsen

FRANKFURT - Im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) machen sich Bedenken breit wegen der langen Phase niedriger und teils negativer Leitzinsen. Einige Notenbanker hätten sich besorgt zu den Nebenwirkungen einer derartigen Geldpolitik geäußert, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung der EZB. Negative Auswirkungen könnten sich insbesondere für die Gewinnsituation der Banken und die Finanzstabilität ergeben, heißt es in dem Protokoll.

Steinmeier warnt vor 'Dauerkrise' der EU durch Brexit

SOFIA - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vor einer dauerhaften Beschädigung der EU durch den Austritt Großbritanniens gewarnt. "Wir müssen jetzt sehen, wie immer die Briten sich entscheiden mögen, dass daraus keine neue Dauerkrise für die Europäische Union wird", sagte Steinmeier am Donnerstag bei seinem Bulgarien-Besuch in Sofia. Es komme darauf an, "dass wir uns nicht auf Dauer blockieren in den europäischen Vorhaben, die jetzt vor uns stehen". Steinmeier verwies auf die Besetzung der neuen EU-Kommission und das Aufstellen des neuen EU-Haushalts.

ROUNDUP/Von der Leyen: Deutschland muss mehr in Bundeswehr investieren

BERLIN - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat neue Zweifel von Nato-Verbündeten an der Bereitschaft Deutschlands zu deutlich höheren Verteidigungsausgaben zurückgewiesen. In einer Bundestagsdebatte zum 70-jährigen Bestehen des Bündnisses bekräftigte die CDU-Politikerin am Donnerstag die Zusage, die Ausgaben bis zum Jahr 2024 auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen und danach das Ziel von 2 Prozent zu verfolgen. Es schmerze, dass Verbündete Zweifel am Beistandsversprechen Deutschlands äußerten.

Industrie warnt Regierung vor zu ambitionierten Klimazielen

BERLIN - Die deutsche Industrie hat die Bundesregierung vor zu ambitionierten Klimazielen und Belastungen für Unternehmen gewarnt. Bei den Industrie-Strompreisen sei Deutschland weltweit bereits fast Spitzenreiter, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf vor einem Klimakongress des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). "Hochambitionierte Klimaschutzziele lassen sich nicht mit dem Kopf durch die Wand erreichen, sondern nur im Einklang mit Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit."

