dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 03.11.2021 - 17.00 Uhr

USA: Stimmung im Dienstleistungssektor steigt auf Rekordstand

TEMPE - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA ist im Oktober auf ein Rekordhoch gestiegen.



Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) stieg im Vergleich zum Vormonat um 4,8 Punkte auf 66,7 Punkte, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit Erhebung der Daten im Jahr 1997. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg auf im Schnitt 62 Punkte gerechnet.

USA: Industrieaufträge steigen leicht

WASHINGTON - Die US-Industrie hat im September etwas mehr Aufträge erhalten als im Vormonat. Es seien 0,2 Prozent mehr Bestellungen eingegangen, teilte das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Es ist bereits der fünfte Anstieg in Folge, allerdings mit fallender Tendenz. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 0,1 Prozent gerechnet. Ohne den Transportsektor erhöhten sich die Bestellungen etwas stärker um 0,7 Prozent.

ADP: Beschäftigtenzahl im US-Privatsektor steigt deutlich

WASHINGTON - In den USA hat sich der Stellenaufbau in der Privatwirtschaft im Oktober unerwartet beschleunigt. Im Monatsvergleich seien 571 000 Beschäftigte hinzugekommen, teilte der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich mit einem Zuwachs von 400 000 Stellen gerechnet. Im Monat zuvor waren 523 000 Stellen geschaffen worden.

EZB-Chefin Lagarde: Bedingungen für Zinsanhebung 2022 wohl nicht erfüllt

FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) stellt sich weiter Spekulationen auf baldige Zinsanhebungen entgegen. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass die Bedingungen für eine Zinsanhebung im kommenden Jahr erfüllt seien, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Mittwoch in Lissabon. Trotz der derzeit erhöhten Inflation sei der mittelfristige Inflationsausblick gedämpft, erklärte die Französin.

Eurozone: Arbeitslosigkeit geht weiter zurück

LUXEMBURG - In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im September weiter gefallen. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 7,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Gegenüber September 2020 ging die Quote deutlich um 1,2 Punkte zurück. In der Europäischen Union (EU) betrug die Arbeitslosenquote 6,7 Prozent, sie ist ebenfalls rückläufig.

Britische Dienstleister wesentlich zuversichtlicher

LONDON - Die Stimmung unter britischen Dienstleistern hat sich im Oktober deutlich aufgehellt. Der Indikator der Marktforscher von IHS Markit stieg gegenüber dem Vormonat um 3,7 Punkte auf 59,1 Zähler, wie Markit am Mittwoch in London mitteilte. Analysten hatten mit einer Aufhellung auf im Schnitt 58,0 Punkte gerechnet.

Türkei: Inflation steigt auf knapp 20 Prozent

ANKARA - Die Inflation in der Türkei legt von hohem Niveau aus weiter zu. Im Oktober stiegen die landesweiten Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 19,9 Prozent, wie das nationale Statistikamt am Mittwoch in Ankara mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate 19,6 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt einen noch stärkeren Anstieg auf 20,4 Prozent befürchtet.

ROUNDUP 3: Schlappe für Biden - Republikaner gewinnt Gouverneurswahl in Virginia

WASHINGTON - Schwerer Rückschlag für US-Präsident Joe Biden und seine Demokraten: Bei der Gouverneurswahl im Bundesstaat Virginia hat der republikanische Kandidat Glenn Youngkin gewonnen. Er besiegte den von Biden unterstützten Demokraten Terry McAuliffe knapp, wie am Mittwoch aus den vorläufigen Ergebnissen hervorging. Ein Jahr vor den Kongresswahlen galt die Abstimmung an der Ostküste als wichtiger Stimmungstest. Biden hatte Virginia bei der Präsidentschaftswahl vor einem Jahr noch klar gewonnen.

