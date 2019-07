dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 03.07.2019 - 17.10 Uhr

ROUNDUP: EU-Kommission verzichtet auf Schulden-Strafverfahren gegen Italien

BRÜSSEL - Im Schuldenstreit mit Italien verzichtet die EU-Kommission zunächst auf ein Strafverfahren.



Ein Defizitverfahren sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht gerechtfertigt, sagte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici am Mittwoch in Brüssel. Die italienische Regierung habe mit ihren Maßnahmen zu Beginn der Woche reagiert. Italien kommt damit auch erst einmal um mögliche Milliardenstrafen herum.

USA: Dienstleister-Stimmung fällt auf Zweijahrestief

TEMPE - Die Stimmung der Dienstleister in den USA hat sich im Juni stärker als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) fiel um 1,8 Punkte auf 55,1 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Juli 2017. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf lediglich 56,0 Punkte gerechnet.

Paris bringt Billigungsgesetz für Ceta-Abkommen auf den Weg

PARIS - Die französische Regierung hat einen Gesetzesentwurf zur Billigung des umstrittenen Ceta-Freihandelsabkommens mit Kanada auf den Weg gebracht. Die Nationalversammlung müsse nun am 17. Juli darüber abstimmen, sagte Staatssekretär Jean-Baptiste Lemoyne am Mittwoch nach der Regierungssitzung. Der Ministerrat habe den Entwurf beraten und gebilligt. Seit der vorläufigen Anwendung des Abkommens seien die französischen Exporte nach Kanada auf den höchsten Stand aller Zeiten gestiegen.

US-Handelsdefizit steigt im Mai

WASHINGTON - Das Defizit in der US-Handelsbilanz hat sich im Mai ausgeweitet. Das Handelsdefizit erhöhte sich um 4,3 Milliarden auf 55,5 Milliarden US-Dollar, wie das amerikanische Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Defizit von 54 Milliarden Dollar gerechnet.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesunken. In der vergangenen Woche ging sie um 8000 auf 221 000 zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel einen Rückgang auf 223 000 Anträge erwartet. Die Zahl der Vorwoche wurde etwas nach oben revidiert.

ROUNDUP/Studie: Arbeitskosten in Deutschland deutlich gestiegen

BERLIN/DÜSSELDORF - Im EU-weiten Vergleich haben die Arbeitskosten in Deutschland in den vergangenen acht Jahren einer neuen Studie zufolge kräftig zugelegt. Durchschnittlich 35 Euro kostete Arbeitgeber hierzulande im vergangenen Jahr eine Arbeitsstunde ihrer Beschäftigten, wie aus einer am Mittwoch in Berlin vorgelegten Untersuchung des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung hervorgeht. Das IMK gehört zur gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.

ROUNDUP: Trump nominiert Fed-Kritikerin für Notenbankgremium

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump lässt seinem Drängen auf eine lockerere Geldpolitik Taten folgen. Wie Trump in der Nacht auf Mittwoch (nach europäischer Zeit) über den Mitteilungsdienst Twitter bekanntgab, sollen die Ökonomen Judy Shelton und Christopher Waller die beiden freien Positionen im Direktorium der amerikanischen Notenbank Federal Reserve (Fed) besetzen. Die Kandidaten müssen durch den US-Senat bestätigt werden. Beobachter halten es für wahrscheinlich, dass beide Trumps Forderungen nach Zinssenkungen unterstützen werden.

ROUNDUP/Eurozone: Unternehmensstimmung verbessert sich

LONDON - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Juni etwas stärker als erwartet aufgehellt. Der vom Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg um 0,4 Punkte auf 52,2 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in einer finalen Schätzung mitteilte. Das ist der höchste Wert seit November. Damit wurde eine erste Schätzung übertroffen, bei der noch ein Anstieg auf 52,1 Zähler ermittelt worden war.

ROUNDUP: Landwirte erwarten wegen Trockenheit unterdurchschnittliche Ernte

BOHMTE - Die große Hitze der vergangenen Tage hat die Ernteerwartungen der niedersächsischen Bauern abschmelzen lassen. "Bis vor zehn Tagen hatten wir den Eindruck, wir kommen da noch einigermaßen durch, aber diese sehr hohen Temperaturen der letzten zehn Tage haben den Pflanzen doch sehr wehgetan", sagte Karl-Friedrich Meyer vom Landvolk Niedersachsen am Mittwoch in Bohmte bei Osnabrück.

USA: Beschäftigungsaufbau der Privatwirtschaft schwächer als erwartet - ADP

WASHINGTON - In den USA ist der Beschäftigungsaufbau in der Privatwirtschaft im Juni hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Es seien 102 000 neue Stellen geschaffen worden, teilte der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs von 140 000 Stellen gerechnet. Allerdings wurde der Stellenaufbau im Vormonat von 27 000 auf 41 000 nach oben korrigiert.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl