dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 02.06.2020 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 4: Koalition berät über Konjunkturpaket - Ergebnis Mittwoch erwartet

BERLIN - Mit einem Milliardenpaket will die schwarz-rote Koalition angesichts massiver wirtschaftlicher Folgen der Corona-Krise die Konjunktur ankurbeln.



Im Kanzleramt kamen dazu am Dienstag die Spitzen von CDU, CSU und SPD zusammen. Angesichts des hohen Beratungsbedarfs einigten sich alle Seiten nach Angaben aus Koalitionskreisen darauf, die Verhandlungen voraussichtlich noch vor Mitternacht zu unterbrechen.

ROUNDUP 2/US-Vorwahlen in Krisenzeiten: Abstimmungen in mehreren Bundesstaaten

WASHINGTON - Im Präsidentschaftsrennen der US-Demokraten haben am Dienstag mehrere Bundesstaaten Vorwahlen abgehalten - inmitten der Corona-Pandemie und der anhaltenden Proteste gegen Polizeigewalt im Land. Abgestimmt wurde in Indiana, Maryland, Montana, New Mexico, Pennsylvania, Rhode Island und South Dakota sowie in der US-Hauptstadt Washington, die keinen Status als Bundesstaat hat. Ergebnisse wurden nach deutscher Zeit frühestens am Mittwoch erwartet.

ROUNDUP 5: Trump droht wegen Unruhen mit Einsatz der Armee

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump will die Unruhen in den USA notfalls mit militärischer Gewalt stoppen. Begleitet von Protesten und chaotischen Szenen vor dem Weißen Haus kündigte Trump dafür am Montagabend (Ortszeit) die Mobilisierung aller verfügbaren zivilen und militärischen Kräfte seiner Regierung an. Trotz verhängter Ausgangssperren gingen vielerorts Demonstranten am Montagabend erneut zum Protestieren auf die Straße.

ROUNDUP: BGA-Präsident Bingmann wechselt zur Internationalen Handelskammer

BERLIN - Außenhandelspräsident Holger Bingmann wechselt an die Spitze des nationalen Komitees der Internationalen Handelskammer (ICC). Wie ICC Germany am Dienstag mitteilte, wählte das Präsidium den 58-Jährigen an seine Spitze. Sein Amt als Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) gibt Bingmann nach drei Jahren ab, wie der Verband mitteilte.

ROUNDUP: Russland für Teilnahme Chinas an erweitertem G7-Gipfel in USA

MOSKAU/BRÜSSEL - Russland hat sich für eine Teilnahme von China an einem womöglich erweiterten G7-Gipfel in den USA ausgesprochen. Ohne eine Beteiligung Chinas könne ein solches Format kaum eine globale Bedeutung haben, teilte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Dienstag in Moskau mit. Die Absicht von US-Präsident Donald Trump, zum Gipfel der führenden sieben Industrienationen im Herbst Russland und weitere Staaten einzuladen, gehe in die richtige Richtung, sagte sie.

ROUNDUP/Zehn Millionen Menschen in Wuhan getestet: Kaum noch Infizierte

WUHAN - Ein halbes Jahr nach den ersten Ansteckungen mit dem Coronavirus in Wuhan gibt es in der zentralchinesischen Stadt offenbar kaum noch Infizierte. Bei zweiwöchigen Massentests von fast zehn Millionen Bürgern wurden nur noch 300 asymptomatische Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Erreger entdeckt, berichtete Lu Zuxun, Medizinprofessor der Huazhong Universität für Wissenschaft und Technologie laut Nachrichtenagentur Xinhua.

Tokio besorgt über erneuten Anstieg an Corona-Infektionen

TOKIO - Ein erneuter Anstieg an Corona-Infektionen in Tokio besorgt die Behörden. Die Gouverneurin der japanischen Hauptstadt, Yuriko Koike, teilte am Dienstag laut Medien mit, dass sie mit Experten die mögliche erstmalige Nutzung eines Alarmsystems namens Tokio-Alert erwäge, um die Bevölkerung zu warnen. Zuvor war die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf 34 angestiegen. Es ist das erste Mal seit 19 Tagen, dass die Zahl wieder über der Marke von 30 liegt. Als eine Problemzone wurden Tokios nächtliche Amüsierviertel ausgemacht.

Französischer Finanzminister: Wirtschaft schrumpft 2020 um 11 Prozent

PARIS - Die französische Wirtschaft wird im laufenden Jahr laut Finanzminister Bruno Le Maire noch stärker einbrechen als bisher erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde in diesem Jahr um 11 Prozent schrumpfen, sagte Le Maire am Dienstag dem Radiosender RTL. Bisher hatte die Regierung einen Rückgang um 8 Prozent erwartet.

Ifo: 7,3 Millionen im Mai in Kurzarbeit - Rekordzahl für Deutschland

MÜNCHEN - In Deutschland waren im Mai laut Berechnungen des Ifo-Instituts 7,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit. "Diese Zahl war noch nie so hoch", sagte Ifo-Arbeitsmarktexperte Sebastian Link am Dienstag. "In der Finanzkrise lag der Gipfel der Kurzarbeit im Mai 2009 bei knapp 1,5 Millionen Menschen." Zur Kurzarbeit angemeldet hatten die Unternehmen im März und April 10,1 Millionen Beschäftigte - demnach wurden rund drei Viertel von ihnen auch tatsächlich in

Australische Notenbank bestätigt Leitzins - Optimistischerer Ausblick

SYDNEX - Die australische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet nicht angetastet und sich etwas optimistischer als zuletzt gezeigt. Der Leitzins verharre bei 0,25 Prozent, teilte die Bank of Australia (RBA) am Dienstag in Sydney mit. Die Entscheidung war erwartet worden. Angesichtes der Beruhigung der Finanzmärkte und fallender Corona-Zahlen hatte die Notenbank ihre Anleihekäufe im Mai deutlich reduziert.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/bgf