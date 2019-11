dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 01.11.2019 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: US-Arbeitsmarkt trotz Streikfolgen robust

WASHINGTON - Der große Streik beim US-Autohersteller General Motors (GM) hat den amerikanischen Arbeitsmarkt im Oktober nicht aus dem Tritt gebracht.



Zwar war der Streik innerhalb des verarbeitenden Gewerbes spürbar, wie aus dem monatlichen Jobbericht des Arbeitsministeriums vom Freitag hervorgeht. Insgesamt aber schuf die Wirtschaft mehr Arbeitsplätze, als Analysten im Vorfeld erwartet hatten. An den Finanzmärkten fiel die erste Reaktion auf den Bericht positiv aus.

USA: Industrie-Stimmung entfernt sich von Zehnjahrestief

WASHINGTON - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Oktober von niedrigem Niveau aus aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 0,5 Punkte auf 48,3 Zähler, wie das Institute for Supply Management am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel mit einer etwas stärkeren Verbesserung auf 48,9 Punkte gerechnet.

ROUNDUP: Brexit-Parteichef Farage erhöht Druck auf Johnson: Brexit-Deal kippen

LONDON - Knapp sechs Wochen vor der Neuwahl in Großbritannien hat der Chef der Brexit-Partei, Nigel Farage, den Druck auf Premierminister Boris Johnson deutlich erhöht. Er forderte Johnson dazu auf, den mit der Europäischen Union vereinbarten Brexit-Deal zu verwerfen. Das Abkommen habe nichts mehr mit dem Brexit zu tun, sagte Farage am Freitag zum Auftakt seiner Wahlkampagne in London.

WTO-Schlichter erlauben China Milliardenstrafzölle gegen die USA

GENF - China darf in einem länger zurückliegenden Handelsstreit gegen die USA wegen rechtswidrig angewandter Antidumping-Maßnahmen Strafzölle auf US-Importe im Umfang von knapp 3,6 Milliarden Dollar (3,2 Mrd Euro) im Jahr erheben. Das entschieden Schlichter bei der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf am Freitag. Hintergrund ist ein Streit, der 2014 begann. Mit den aktuellen Handelsspannungen zwischen den USA und China hat er nichts zu tun.

USA: Bauausgaben steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Bauausgaben im September stärker gestiegen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat legten sie um 0,5 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel nur mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Im August waren die Bauausgaben um revidiert 0,3 Prozent gesunken. Ursprünglich war ein Anstieg um 0,1 Prozent im Monatsvergleich gemeldet worden.

ROUNDUP: Deutschland und Indien verstärken Kooperation bei Zukunftsthemen

NEU DELHI - Deutschland und Indien wollen bei Zukunftsthemen wie künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und Klimaschutz enger zusammenarbeiten. Indien habe gerade in diesen Bereichen ein großes Potenzial, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag nach den fünften deutsch-indischen Regierungskonsultationen in der indischen Hauptstadt Neu Delhi. Beide Länder seien durch strategische und freundschaftliche Beziehungen verbunden. Indiens Premierminister Narendra Modi sprach von weitreichender strategischer Zusammenarbeit, die vor allem bei der Hochtechnologie Fortschritte gemacht habe.

Großbritannien: Industriestimmung steigt auf Sechsmonatshoch

LONDON - Die Stimmung in der angeschlagenen britischen Industrie hat sich wieder etwas gebessert. Der Einkaufsmanagerindex des Instiuts Markit stieg im Oktober um 1,3 Punkte auf 49,6 Zähler, wie Markit am Freitag in London mitteilte. Das ist der höchste Stand seit einem halben Jahr. Analysten hatten dagegen mit einer geringfügigen Eintrübung gerechnet. Das Konjunkturbarometer liegt knapp unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

ROUNDUP: Stimmung in Chinas Industrie hellt sich weiter auf

PEKING - In China hat sich die Stimmung in kleinen und mittleren Industriebetrieben überraschend verbessert und den besten Wert seit mehr als zwei Jahren erreicht. Der am Freitag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" für das Verarbeitende Gewerbe stieg von 51,4 Punkten im Vormonat auf 51,7 Zähler. Der Index, der vor allem kleinere und mittlere Unternehmen erfasst, erreichte damit den besten Wert seit Februar 2017. Positiv entwickelte sich insbesondere die Auftragslage.

