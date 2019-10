dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 01.10.2019 - 17.00 Uhr

USA: Industrie-Stimmung fällt tiefsten Stand seit der Wirtschaftskrise 2009

WASHINGTON - Die Stimmung in der US-Industrie hat im September die Talfahrt der vergangenen Monate überraschend fortgesetzt und ist auf den tiefsten Stand seit Juni 2009 gefallen.



Der Einkaufsmanagerindex ISM sank auf 47,8 Punkte, nach zuvor 49,1 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel mit einer leichten Verbesserung auf 50,0 Punkte gerechnet.

USA: Bauausgaben steigen weniger als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Bauausgaben im August schwächer gestiegen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat legten sie um 0,1 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Im Juli waren die Bauausgaben ebenfalls um 0,1 Prozent im Monatsvergleich gestiegen.

ROUNDUP: Industriestimmung in der Eurozone fällt auf Siebenjahrestief

LONDON - Die Industriestimmung in der Eurozone hat sich im September spürbar verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel um 1,3 Punkte auf 45,7 Zähler, wie das britische Marktforschungsinstitut IHS Markit am Dienstag in London mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit Oktober 2012. Es handelt sich um eine zweite Schätzung. Der Wert der ersten Erhebung wurde leicht nach oben korrigiert.

ROUNDUP: Eurozonen-Inflation fällt auf tiefsten Stand seit fast drei Jahren

LUXEMBURG - Der Preisauftrieb in der Eurozone hat sich im September überraschend abgeschwächt. Die Inflation erreichte den tiefsten Stand seit fast drei Jahren. Die Verbraucherpreise seien im Jahresvergleich um 0,9 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mit. Das ist die niedrigste Inflationsrate im Währungsraum seit November 2016.

Großbritannien: Industriestimmung hellt sich überraschend auf

LONDON - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im September etwas aufgehellt, allerdings von niedrigem Niveau aus. Der vom Analyseunternehmen Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg um 0,9 Punkte auf 48,3 Zähler, wie Markit am Dienstag in London mitteilte. Im Vormonat hatte der Indikator den tiefsten Stand seit Juli 2012 erreicht. Analysten hatten für September im Schnitt mit einem Rückgang auf 47,0 Punkte gerechnet.

Britische Wirtschaft stark von europäischen Firmen bestimmt

BERLIN - Die Unternehmen in Großbritannien sind eng mit dem Rest der Europäischen Union verflochten. So gab es im vergangenen Jahr auf der Insel 65 200 Unternehmen mit einem Besitzer oder mehrheitlichen Anteilseignern in den übrigen 27 EU-Staaten. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Auftrag des Bundesinnenministeriums hervor, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde.

Australien senkt Leitzins auf neues Rekordtief

SYDNEY - Die australische Notenbank setzt ihren Zinssenkungskurs fort. Wie die Zentralbank am Dienstag in Sydney mitteilte, sinkt ihr Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent. Es ist bereits die dritte Zinssenkung in diesem Jahr. Das aktuelle Niveau ist ein Rekordtief. Analysten hatten mit dem Schritt mehrheitlich gerechnet.

Stimmung in Japans Industrie sinkt auf tiefstes Niveau seit 2013

TOKIO - Die Stimmung unter den Managern der japanischen Großindustrie ist so schlecht wie seit 2013 nicht mehr. Wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Quartalsumfrage ("Tankan") der Bank von Japan (BoJ) unter rund 10 000 Unternehmen hervorgeht, sank der darin ermittelte Stimmungsindex für die großen Produktionsunternehmen zum September von plus 7 drei Monate zuvor auf jetzt plus 5. Die Stimmung ist damit so schlecht wie zuletzt vor mehr als sechs Jahren. Ein positiver Index bedeutet allerdings, dass die Optimisten weiterhin in der Mehrheit sind.

Alterndes Japan hebt Mehrwertsteuer an - Sorgen um Konjunktur

TOKIO - Japan hat zur Deckung der steigenden Sozialkosten erstmals seit fünf Jahren die Mehrwertsteuer angehoben. Die Verbrauchssteuer wurde am Dienstag von acht auf zehn Prozent erhöht. Hintergrund ist der schnell steigende Anteil älterer Menschen in dem Land.

