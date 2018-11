dpa-AFX Überblick: AUTOMOBIL-INDUSTRIE vom 27.11.2018

ROUNDUP: Job-Kahlschlag bei GM: Realitätsschock in Trump-Land

DETROIT/TUPELO - Beim Wahlkampfauftritt in Tupelo ist Donald Trump voll in seinem Element: "Über Jahre habt ihr zugesehen, wie mächtige Kräfte in Washington eure Jobs wegverlagerten - das ändert sich nun", heizt der US-Präsident seinen Anhängern im Bundesstaat Mississippi ein.



Dass der größte US-Autobauer General Motors kurz zuvor mitgeteilt hatte, mehrere Fabriken stillzulegen und Tausende Stellen zu streichen, erwähnt Trump mit keinem Wort.

Hessische Städte sauer auf Scheuer wegen Nummernschild-Erfassung

FRANKFURT - Mit Blick auf drohende Diesel-Fahrverbote haben fünf hessische Großstädte die vom Bundesverkehrsministerium geplante automatisierte Nummernschild-Erfassung scharf kritisiert. "Wir werden es nicht akzeptieren, dass unter dem Deckmantel des Umwelt- und Gesundheitsschutzes derart tief in Grundrechte eingegriffen wird", heißt es in einem am Dienstag bekannt gewordenen Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

ROUNDUP/Experten: Klimaziele nur bei dreifacher Anstrengung erreichbar

PARIS - Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, müssen die Länder ihre bisherigen Anstrengungen laut Experten mindestens verdreifachen. Theoretisch ist es zwar dem UN-Umweltprogramm (Unep) zufolge immer noch möglich, das Ziel von höchstens zwei Grad durchschnittlicher Erwärmung bis zum Jahr 2100 einzuhalten. Wenn die Länder allerdings so weitermachten wie bisher, werde sich die Erdtemperatur um etwa 3,2 Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung erhöhen - und dann noch weiter steigen, heißt es in dem sogenannten 9. Emissions Gap Report, den das Umweltprogramm am Dienstag in Paris vorstellte.

Städte sauer auf Scheuer - Umwelthilfe sieht Fahrverbot für Frankfurt

FRANKFURT/DARMSTADT/WIESBADEN - Mit Blick auf drohende Diesel-Fahrverbote verlangen fünf hessische Großstädte von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Einführung einer blauen Plakette anstelle "digitaler Checkpoints". "Wir werden es nicht akzeptieren, dass unter dem Deckmantel des Umwelt- und Gesundheitsschutzes derart tief in Grundrechte eingegriffen wird", heißt es in einem am Dienstag bekannt gewordenen Brief an den Minister zu dessen Plänen einer automatisierten Nummernschild-Erfassung. "Unsere Städte werden sich nicht an dieser verfassungsrechtlich fragwürdigen Datensammlung beteiligen." Die Unterzeichner sind die Umwelt-Dezernenten von Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Kassel und Gießen.

MyTaxi startet Service mit elektrischen Tretrollern in Lissabon

HAMBURG - Der Fahrdienstleister MyTaxi hat am Dienstag in einem neuen Projekt den Verleih von E-Scootern in Lissabon gestartet. Mit den elektrisch betriebenen Tretrollern will die Daimler -Tochter eine neue Zielgruppe ansprechen und das Kerngeschäft mit der Vermittlung von Taxifahrten per App erweitern. Zum Start sollen "einige hundert" Scooter in der portugiesischen Hauptstadt unter der Marke "hive" bereit stehen und sich vor allem für kurze Strecken, für "die letzte Meile", eignen. "Auf einer Strecke von 1-2 Kilometern ist man damit oft sogar schneller unterwegs als mit einem Pkw", sagte MyTaxi-Chef Eckart Diepenhorst.

Kreise: Bram Schot soll regulärer Audi-Chef werden

INGOLSTADT - Seit einem halben Jahr steht Audi -Vertriebschef Bram Schot kommissarisch an der Spitze des Autoherstellers - am Donnerstag soll er nun zum ordentlichen Vorstandsvorsitzenden befördert werden. Darüber bestehe Einigkeit, hieß es vor der Audi-Aufsichtsratssitzung übereinstimmend aus gut informierten Kreisen. Schot werde wahrscheinlich einen Dreijahresvertrag erhalten.

Bosch steckt 250 Millionen Euro in Weiterbildung

STUTTGART - Der Technikkonzern Bosch will im kommenden Jahr erneut 250 Millionen Euro in die Weiterbildung seiner Mitarbeiter investieren. Der Autozulieferer hat gerade erst ein bundesweit einzigartige Weiterbildungsangebot für Facharbeiter im Bereich Industrie 4.0 mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) entworfen, wie Bosch-Arbeitsdirektor Christoph Kübel am Dienstag in Stuttgart sagte. Die ersten zwölf Mitarbeiter haben diese Qualifizierung gerade abgeschlossen. "Nur wer die vernetzte Welt versteht, kann sie auch gestalten", sagte Kübel.

Autozulieferer Webasto baut Batteriefertigung in China auf

MÜNCHEN - Der Autozulieferer Webasto baut eine Batteriefertigung für Elektro-Lastwagen und -Busse in China auf. Dafür vereinbarte das Unternehmen jetzt eine langfristige Zusammenarbeit mit dem chinesischen Zellenhersteller Wanxiang A123. Erstes gemeinsames Projekt sei die Entwicklung und Produktion eines Batterie-Bauteils für chinesische Nutzfahrzeuge, teilte Webasto am Dienstag in Stockdorf bei München mit.

Datenschutz-Strafen für Uber in Großbritannien und den Niederlanden

LONDON/DEN HAAG - Ein verheimlichter Hackerangriff auf Uber hat für den Fahrdienst-Vermittler ein finanzielles Nachspiel in Europa: Die Datenschutz-Behörden in Großbritannien und den Niederlanden verhängten gegen das US-Unternehmen Strafen von zusammen mehr als einer Million Euro. Von der Attacke im Herbst 2016, die Uber ein Jahr lang verschwiegen hatte, waren insgesamt 57 Millionen Nutzer und Fahrer betroffen. Uber hielt den Angriff geheim und zahlte den Hackern 100 000 Dollar für das Versprechen, die Daten zu vernichten. Öffentlich gemacht wurde der Datendiebstahl erst vor einem Jahr, nachdem der aktuelle Firmenchef Dara Khosrowshahi die Führung übernahm.

Dieselfahrer können sich für Verbraucherklage gegen VW eintragen

BERLIN/MÜNCHEN - Dieselkunden von Volkswagen in Deutschland können sich ab sofort der Musterfeststellungsklage gegen den Konzern anschließen. Wie der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) am Dienstag in Berlin mitteilte, wurde das entsprechende Klageregister beim Bundesamt für Justiz am Montagabend eröffnet.

Studie: Hohe Kosten drücken Gewinnspanne der Autobauer

STUTTGART - Hohe Rohstoffpreise, Investitionen in die Elektromobilität und steigende Zölle haben die Gewinnspanne der Autobauer weltweit auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise gedrückt. Wie aus einer Untersuchung der Wirtschaftsberatung EY hervorgeht, sank der Absatz der verkauften Fahrzeuge im dritten Quartal erstmals seit 2009 um 3,7 Prozent 18,4 Millionen Fahrzeuge. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging zwischen Juni und September um 3,3 Prozent auf 19,3 Milliarden Euro zurück.

Kuka-Vorstandschef bedauert vorzeitigen Abgang

AUGSBURG - Der scheidende Vorstandschef des Roboterherstellers Kuka bedauert seinen vorzeitigen Abgang aus dem Unternehmen. "Ich gehe nicht gern, ich bin traurig, es geht aber weiter", sagte Till Reuter der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag). Was ihm richtig gutgetan habe, "ist der Rückhalt der Mitarbeiter bis zur letzten Sekunde". Die Aufsichtsräte aus dem Arbeitnehmerkreis hätten bis zuletzt zu ihm gestanden.

Trump droht GM wegen Jobabbaus - fordert Produktionsstopp in China

NEW YORK - US-Präsident Donald Trump hat General Motors (GM) wegen massiver Stellenstreichungen kritisiert und mit Konsequenzen gedroht. "Sie sollten dort verdammt noch mal schnell eine neue Fabrik eröffnen", sagte Trump dem "Wall Street Journal" am Montag (Ortszeit) zu einer geplanten Werksschließung im Bundesstaat Ohio. Er habe GM-Chefin Mary Barra bei einem Gespräch am Sonntagabend mitgeteilt, wenn die Fabrik dauerhaft geschlossen bleibe, habe sie "ein Problem".

