dpa-AFX Presseschau für das Wochenende

- Datenschutzbehörden der Länder verhängen DSGVO-Bußgelder in Höhe von 449.000 Euro, WamS

- Bosch-Chef fordert Verschärfung der Tests zur Messung des CO2-Ausstoßes bei Neuwagen, WamS

- Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln und die New Yorker Denkfabrik The Conference Board (TCB) haben erstmals einen neuen Index zum Konsumklima vorgelegt, WamS

- Wettbewerbsexperten zweifeln Thyssenkrupps Begründung für Fusionsabsage an, WamS

- Der Autobauer Daimler will trotz großen Spardrucks punktuell weiter Fachkräfte anwerben, HB

- LafargeHolcim-Chef sieht Fusionswehen überwunden, NZZ am Sonntag

- IfW-Wirtschaftschef: Wachstum in Deutschland läuft voraussichtlich besser als bisher vorhergesagt, Funke Mediengruppe

- Seehofer plant Steuervergünstigungen für energetische Sanierung, Rheinische Post (Samstag)

- Finanzinvestor BC Partners verkauft Finanzinformationsdienst Acuris für 1,35 Milliarden britische Pfund an Ion Group, FT

- Im Streit zwischen den USA und der Türkei um die Lieferung von russischen S-400-Raketen lenkt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan offenbar ein, Bild

- Grünen-Chefin Annalena Baerbock kritisiert Finanzminister Olaf Scholz, er blockiere nötige EU-Steuerreformen, Interview, Funke Mediengruppe

- Fördergeld aus dem Digitalpakt Schule könnte laut Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) ab Juni fließen, Funke Mediengruppe

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) fordert in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU): Wirtschaft durch Bürokratieabbau um Milliarde Euro entlasten, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bundesligist Hertha BSC will die Finanzierung des geplanten Baus einer neuen Fußball-Arena offenlegen, Berliner Morgenpost (Sonntag)

- Amerikanische Firmen haben im vergangenen Jahr besonders viel Geld in Neuansiedlungen und Erweiterungsprojekte in Deutschland gesteckt, WamS

- CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer beharrt trotz sinkender Steuereinnahmen auf völlige Abschaffung des Solidaritätszuschlags, WamS

- In die Diskussion um eine Demokratisierung von Profiten fordern Ökonomen eine stärkere Förderung von Kapitalbeteiligung, zum Beispiel in Form von Mitarbeiteraktien, WamS

- Die Aktionärsvereinigung DSW fordert nach der Nichtentlastung der Bayer-Führung auf der vergangenen Hauptversammlung (HV) eine Änderung des Aktiengesetzes, Euro am Sonntag

- Hugo Boss will Marge bis 2022 wieder steigern und sieht zudem in China noch Luft nach oben, Interview mit Finanzvorstand Yves Müller, BöZ, S.



- Grundrente muss aus Steuermitteln finanziert werden, Ex-Arbeitsminister Walter Riester, Interview, Bild

- Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) lehnt die Pläne des Koalitionspartners SPD zur Finanzierung der Grundrente aus Steuermitteln ab, Interview, Bild

- Deut­schen Strom­kon­zer­ne drän­gen im Zuge von 5G in den Markt für schnel­les In­ter­net, FAZ (Samstag), S. 23

- Dienstleister Segula muss bei der geplanten Übernahme von 2000 Opel-Ingineuren und -Technikern wohl Abstriche machen, FAZ (Samstag), S. 24

- EZB spricht Banken nach mehrjähriger Überprüfung bankinterner Modelle von Pfusch-Vorwurf frei, Interview mit dem Chef des Bereichs Interne Modelle Robert Lauter, BöZ, S. 1 und 3

-Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), begrüßt das Vorhaben des Bundes, in den Markt der grünen Staatsanleihen einsteigen zu wollen, Interview, BöZ, S. 17

- VW hat die Gehaltskürzungen bei insgesamt 15 Betriebsräten aufgehoben, Braunschweiger Zeitung

