dpa-AFX Presseschau für den 17. August 2018 - 2. Aktualisierung

- Evonik-Chef macht sich für Gas-Pipeline North Stream 2 stark, FAZ

- In der VW-Dieselaffäre geraten der ehemalige Konzernchef Martin Winterkorn und der amtierende Vorstandsvorsitzende Herbert Diess immer stärker ins Visier der Justiz, Spiegel

- Bundesfinanzministerium weist hohe Entschädigungsforderungen der Landwirte zurück, Spiegel

- Autobauer Volvo Cars will Pläne für Börsengang noch in diesem Jahr vorantreiben - Investoren signalisieren chinesischem Eigentümer Geely Bewertung von 30 Milliarden US-Dollar, FT, S.



- US-Börsenaufsicht SEC hatte Elektroautopionier Tesla auch wegen dessen Produktionsproblemen bei Model 3 im Visier, WSJ, online

- Tesla beschleunigt Suche nach Manager fürs Tagesgeschäft angesichts der Fragen rund um Tweets von Chef Elon Musk, New York Times

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD): Stärkere Senkung des Arbeitslosenbeitrags unter Bedingungen, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bund verfehlt Ziele zur Energiesanierung seiner Gebäude, Rheinische Post

- Verkehrspolitiker Cem Özdemir (Grüne): Schneller Brücken sanieren, Gespräch, Rhein-Neckar-Zeitung

- Handwerk kann 20 000 Lehrstellen nicht besetzen, Gespräch mit Handwerkspräsident Peter Wollseifer, Rheinische Post

- Britische Bankenaufsicht FCA untersucht Schutz von Hinweisgebern bei Royal Bank of Canada, FT, online

- Auch EU-Währungskommissar Valdis Dombrovskis warnt: Für 2019 geplante Kapitalmarktunion in der EU könnte sich wegen nationaler Versäumnisse verzögern, Interview, FT, online

- Britische Onlinebank Monzo will mit neuer Finanzierungsrunde Bewertungsschwelle von einer Milliarde US-Dollar überschreiten, FT, online

- Apple-Kopfhörerlieferant Luxshare will Kamerageschäft in den kommenden Jahren in Hongkong an die Börse bringen, Nikkei

- Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig plädiert für einen sogenannten Spurwechsel für Migranten, die gut integriert, aber nicht asylberechtigt sind, Welt, S. 5

- Ifo-Präsident Clemens Fuest warnt vor unkalkulierbaren Folgen eines Euro-Austritts Italiens - für das Land selbst, aber auch für die Währungsunion, Interview, BöZ, S. 1 und 7

- Neodigital-Vorstandsmitglied Stephen Voss fordert die Digitalisierung aller Geschäftsprozesse einer Versicherung, Interview, BöZ, S. 5

- Der Mülheimer Digitalisierungsspezialist Easy Software will mit einer neuen Strategie schneller wachsen und profitabler werden, Interview mit Vorstandschef Dieter Weisshaar, BöZ, S. 10

- Netzagentur lehnt nationales Roaming zum Stopfen von Funklöchern im Mobilfunk ab, HB, S. 16

- Kaum noch Chancen für viertes Mobilfunknetz, FAZ, S. 22

- Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) macht Tempo bei Einwanderungsgesetz - Eckpunkte-Papier vorgelegt, HB, S. 1, 6 und FAZ, S. 15

- BASF-Aufsichtsratschef Jürgen Hambrecht fordert die Regierung zu mehr Mut und Ent­schlos­sen­heit auf: Die Po­li­tik sollte jetzt schnells­tens die gro­ßen Auf­ga­ben der Sach­po­li­tik im Be­reich En­er­gie, Di­gi­ta­li­sie­rung, In­fra­struk­tur und Bil­dung ab­ar­bei­ten, Gastbeitrag, FAZ, S. 18

- Bundesregierung wirbt für Urlaub in der Türkei, Interview mit dem Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), FAZ, S. 15

- Kika/Leiner baut über 1000 Stellen ab - Aus für 4 Filialen, Die Presse und Kronen Zeitung

