dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.



K. stocks this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.03.2017 - 11.00 am

- BARCLAYS RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 130 (120) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - DAVY RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 405 (361) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 560 (470) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 540 (475) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 525 (500) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS LONMIN PRICE TARGET TO 80 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SSE SCOTTISH & SOUTHERN TARGET TO 1596 (1612) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 415 (370) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WOLSELEY PRICE TARGET TO 5000 (4900) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 340 (410) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 5200 (5000) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2321 (2148) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ACACIA MINING TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 500 (610) P. - JPMORGAN CUTS POLYMETAL TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 980 (680) PENCE - JPMORGAN RAISES AG BARR PRICE TARGET TO 535 (490) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WOLSELEY PRICE TARGET TO 4960 (4650) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES GRESHAM HOUSE PRICE TARGET TO 418 (402) PENCE - 'BUY' - PANMURE CUTS AB DYNAMICS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 575 PENCE - RBC CAPITAL RAISES STAGECOACH TO 'OUTPERF.' ('SECTOR PERF.'), TARGET 220 P. - S&P GLOBAL CUTS CARNIVAL PLC TO 'HOLD' ('STRONG BUY') - TARGET 4650 PENCE - S&P GLOBAL RAISES WOLSELEY PRICE TARGET TO 5900 (5500) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES AG BARR PRICE TARGET TO 573 (538) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 108 (105) PENCE - 'SELL' - SOCGEN RAISES WOLSELEY PRICE TARGET TO 5800 (5500) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS CARD FACTORY PRICE TARGET TO 295 (300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 1950 (1800) PENCE - 'NEUTRAL'

dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

MMMM