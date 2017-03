dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.



K. stocks this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.03.2017 - 11.00 am

- BARCLAYS RAISES ULTRA ELECTRONICS TARGET TO 2140 (1990) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5670 (5450) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES BURBERRY GROUP TARGET TO 1600 (1350) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES JAHRESENDPRICE TARGET FTSE 100 TO 7500 (7000) PUNKTE - DEUTSCHE BANK RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3571 (3559) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2000 (1775) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASOS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - GOLDMAN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 315 (330) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4200 (4500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 200 (235) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES AB FOODS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 3000 (2750) PENCE - GOLDMAN RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 920 (870) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 190 (185) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 205 (200) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS G4S TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 259 (245) PENCE - JEFFERIES CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 270 (340) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 365 (312) PENCE - 'UNDERPERFORM' - MACQUARIE RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1500 (1341) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1200 (1180) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES NATIONAL GRID TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 990 (790) PENCE - UBS RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3950 (3750) PENCE - 'BUY'

