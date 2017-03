dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.



- BARCLAYS CUTS BOWLEVEN TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 34 (32) PENCE - BERENBERG CUTS MERLIN ENTERTAINMENTS TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 375 (440) P. - BERENBERG INITIATES LOW & BONAR WITH 'BUY' - TARGET 112 PENCE - BERENBERG RAISES MENZIES (JOHN) PRICE TARGET TO 700 (660) PENCE - 'BUY' - DAVY CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 450 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS SERCO GROUP PRICE TARGET TO 135 (145) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES INTERTEK TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 4150 (3300) PENCE - GOLDMAN RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 2600 (2400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1185 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 3410 (3020) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 750 (760) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS GEMFIELDS RESOURCES PRICE TARGET TO 48 (53) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HIKMA PHARMA TO 'NEUTRAL' (OVERW.) - TARGET 2400 (2100) P - JPMORGAN CUTS LONMIN PRICE TARGET TO 150 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 170 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 680 (450) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 589 (582) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 112 (105) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES KAZ MINERALS TO OVERWEIGHT (NEUTRAL) - TARGET 580 (465) P - LIBERUM RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1350 (1200) PENCE - 'SELL' - MORGAN STANLEY RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2095 (1959) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PANMURE RAISES TULLOW OIL PLC TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 245 PENCE - RBC CAPITAL RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 840 (810) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN RAISES TP ICAP PRICE TARGET TO 475 (375) PENCE - 'HOLD'

