dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

- BARCLAYS RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1550 (1430) P - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WOLSELEY PRICE TARGET TO 5600 (5000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES JOHN LAING PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES ESURE GROUP PRICE TARGET TO 275 (240) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ALDERMORE PRICE TARGET TO 270 (257) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1500 (1600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1400 (1550) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 214 (218) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS VEDANTA RESOURCES TARGET TO 1450 (1500) PENCE - 'CONVICTION BUY' - HSBC RAISES RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 300 (265) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 150 (180) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4490 (3700) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 960 PENCE - PANMURE INITIATES POLYMETAL WITH 'BUY' - TARGET 1192 PENCE - RBC CAPITAL RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1850 (1800) P - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 860 (710) P - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1625 (1500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES CLINIGEN PRICE TARGET TO 1020 (930) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 520 (410) P - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4400 (4000) PENCE - 'OUTPERFORM' - S&P GLOBAL CUTS HIKMA PHARMA TO 'HOLD' ('STRONG BUY') - TARGET 2350 (2200) P - UBS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 775 (850) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS COUNTRYWIDE TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 150 (175) PENCE - UBS RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1520 (1500) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES INMARSAT PRICE TARGET TO 590 (550) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES LONMIN TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 90 (130) PENCE

