dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

- BERENBERG CUTS STANDARD LIFE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 400 (416) PENCE - BERENBERG RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 525 (505) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TELIT COMMUNICATIONS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 380 (290) P - EXANE BNP RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 1600 (1550) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 1738 (1632) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 1650 (1450) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES INMARSAT PRICE TARGET TO 850 (650) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 3520 (3140) PENCE - 'HOLD' - INDEPENDENT RESEARCH RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 385 (345) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 2800 (2600) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 3000 (2550) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES HUTCHISON CHINA MEDI PRICE TARGET TO 2900 (2656) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS INDIVIOR PLC TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 390 (370) P. - SOCGEN RAISES LEGAL & GENERAL GROU PRICE TARGET TO 250 (245) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES FENNER PRICE TARGET TO 305 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1150 (910) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 260 (235) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS PRICE TARGET TO 320 (300) P - 'NEUTRAL' - UBS RAISES OLD MUTUAL PRICE TARGET TO 260 (240) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RBS PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 3100 (2630) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SAGA PLC TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 230 (200) PENCE - UBS RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2000 (1700) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 640 (490) PENCE - 'BUY'

