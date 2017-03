dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.



K. stocks this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.03.2017 - 11.00 am

- BARCLAYS INITIATES SHIRE WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 6,500 PENCE - BARCLAYS RAISES AGGREKO PRICE TARGET TO 1,050 (1,000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 1,837 (1,774)P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUST EAT TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 700 (630)P - BARCLAYS STARTS GLAXOSMITHKLINE WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 1550 PENCE - CITIGROUP CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 890 (900) PENCE - 'BUY' - BARCLAYS STARTS ASTRAZENECA WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 6000 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 70 (68) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS INTERTEK TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 3850 PENCE - EXANE BNP CUTS PAYSAFE PRICE TARGET TO 515 (535) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS BERENDSEN PRICE TARGET TO 1,070 (1,197) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BT GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 360 (370) PENCE - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 740 (750) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS LONMIN PRICE TARGET TO 80 (130) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS SPORTS DIRECT PRICE TARGET TO 260 (285) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 4,470 (4,350) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 660 (650) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RBS PRICE TARGET TO 275 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES VODAFONE TO 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - PRICE TARGET 270 (250) PENCE - HSBC RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 330 (310) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES GKN PRICE TARGET TO 445 (395) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES JOHN LAING PRICE TARGET TO 340 (315) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 881 (905) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 750 (770) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ASHTEAD GROUP TARGET TO 1,800 (1,660) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 265 (260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 3,861 (3,630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 825 (820) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MACQUARIE RAISES DIRECT LINE TO 'NEUTRAL' ('UP') - TARGET 305 (292) PENCE - MACQUARIE RAISES RBS PRICE TARGET TO 250 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - PANMURE RAISES CLS HLDGS PRICE TARGET TO 2,161 (2,052) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES LOOPUP PRICE TARGET TO 180 (150) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL CUTS GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1,925 (2,300) PENCE - RBC CAPITAL CUTS GO-AHEAD GROUP TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - RBC CUTS RANDGOLD TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 5900 (6000) P. - S&P GLOBAL RAISES AGGREKO TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 1000 (700) PENCE - SOCGEN RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 450 (430) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 235 (210) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 345 (320) PENCE - 'SELL'

