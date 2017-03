dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.



K. stocks this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.03.2017 - 11.00 am

- BARCLAYS CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1325 (1350) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ALDERMORE PRICE TARGET TO 290 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES IAG PENCE PRICE TARGET TO 600 (550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WH SMITH TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL W.') - TARGET 1990 (1870) P. - BERENBERG RAISES DIGNITY PRICE TARGET TO 2950 (2825) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 860 (760) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4300 (4100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 3425 (3325) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 253 (248) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 2200 (2475) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 940 (915) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 695 (630) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 550 (450) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1670 (1690) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES EVRAZ PRICE TARGET TO 150 (100) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS MERLIN ENTERTAINMENTS PRICE TARGET TO 450 (460) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MELROSE INDUSTRIES PT TO 250 (194) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 1690 (1655) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 525 (377) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MACQUARIE CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1250 (1430) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE RAISES ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 350 (335) PENCE - 'OUTPERFORM' - PANMURE RAISES CARETECH PRICE TARGET TO 449 (380) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES HUTCHISON CHINA MEDI PRICE TARGET TO 2656 (2630) PENCE - 'BUY' - S&P GLOBAL RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 550 (520) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 500 (490) PENCE - 'SELL'

dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

MMMM