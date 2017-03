dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.



K. stocks this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.03.2017 - 11.00 am

- BARCLAYS RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 629 (624) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BBA AVIATION PRICE TARGET TO 340 (335) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 145 (135) PENCE - BARCLAYS RAISES ONESAVINGS BANK PRICE TARGET TO 450 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS DEBENHAMS TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 46 (75) PENCE - BERENBERG RAISES NICHOLS PRICE TARGET TO 1,800 (1,525) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RBS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 275 (200) PENCE - CITIGROUP CUTS MAN GROUP TARGET TO 160 PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 340 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 500 (410) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES VECTURA GROUP PRICE TARGET TO 225 (220) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 835 (760) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES GKN PRICE TARGET TO 395 (369) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 380 (365) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 167 (160) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS IAG TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 490 (450) PENCE - JEFFERIES RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 460 (440) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ITV PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2,200 (2,050) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS CARILLION PRICE TARGET TO 231 (247) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS ITV TO 'REDUCE' ('HOLD') - KEPLER CHEUVREUX RAISES IAG PRICE TARGET TO 6.10 (4.40) EUR - 'HOLD' - LIBERUM RAISES BBA AVIATION TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 325 (270) PENCE - LIBERUM RAISES GENUS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1,950 PENCE - LIBERUM RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 375 (360) PENCE - 'SELL' - LIBERUM RAISES RPS GROUP PRICE TARGET TO 285 (265) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES TP ICAP PRICE TARGET TO 561 (489) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1,229 (1,186) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES ALDERMORE PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS SKY PLC PRICE TARGET TO 1310 (1370) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2200 (1700) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SOUTH32 TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 185 (170) PENCE - UBS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1005 (915) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 345 (340) PENCE - 'NEUTRAL'

- RPT/TRADERS: KEPLER CHEUVREUX CUTS ITV TO 'REDUCE' ('HOLD') - TRADERS: CANACCORD CUTS JAMES FISHER TO 'SELL' ('HOLD') - TRADERS: HSBC CUTS IAG TO 'REDUCE' (HOLD) - TRADERS: JPMORGAN RAISES VESUVIUS TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TRADERS: LIBERUM RAISES GENUS TO 'BUY' ('HOLD') - TRADERS: LIBERUM RAISES GENUS TO 'BUY' ('HOLD') - TRADERS: SOCGEN RAISES AG BARR TO 'HOLD' ('SELL')

