dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.



K. stocks this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.02.2017 - 11.00 am

- BARCLAYS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 650 (670) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'EQUAL W.' ('OVERW.') - TARGET 4000 P. - BARCLAYS CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 900 (980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RESUMES PHOENIX GROUP WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 673 PENCE - BERENBERG RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4100 (3900) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL PT TO 860 (890) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS HSBC PRICE TARGET TO 635 (660) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1,310 (1,185) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1420 (1410) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 3,500 (3,100)P - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 595 (580) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1500 (1550) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 657 (664) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 690 (700) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1,500 (1,470) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 215 (225) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 800 (863) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1400 (1200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1380 (1304) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS SERCO GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 135 (120) PENCE - LIBERUM INITIATES IMI PLC WITH 'BUY' - TARGET 1,460 PENCE - LIBERUM RAISES BBA AVIATION PRICE TARGET TO 270 (205) PENCE - 'SELL' - MACQUARIE RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1740 (1670) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 700 (680) PENCE - 'NEUTRAL' - PANMURE INITIATES SUPERGROUP WITH 'BUY' - TARGET 1,898 PENCE - RBC CAPITAL CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 980 (1,020) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL INITIATES FEVERTREE DRINKS WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 1,700 PENCE - UBS CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 345 (390) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1400 (1350) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1400 (1350) PENCE - 'NEUTRAL'

dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob/fbr

MMMM