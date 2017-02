dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.



K. stocks this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.02.2017 - 11.00 am

- BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 605 (560) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - DEUTSCHE BANK RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 157 (150) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 900 (830) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 114 (143) PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 177 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 88 (110) PENCE - 'SELL' - HSBC RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 185 (183) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 325 (400) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5250 (4800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1800 (1780) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 410 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MONDI PLC TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 2070 (1600) P. - KEPLER CHEUVREUX CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 120 (160) PENCE - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 700 (600) PENCE - 'BUY' - LBBW RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2500 (2300) PENCE - 'BUY' - PANMURE CUTS ACACIA MINING PRICE TARGET TO 506 (509) PENCE - 'HOLD' - PANMURE CUTS ITV TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 225 (265) PENCE - RBC CAPITAL RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 340 (320) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS INMARSAT TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 550 (810) PENCE

dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

MMMM