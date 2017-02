dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.



K. stocks this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.02.2017 - 11.00 am

- BERENBERG RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1130) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 295 (275) PENCE - 'NEUTRAL' - PANMURE INITIATES ALDERMORE WITH 'BUY' - TARGET 285 PENCE - PANMURE INITIATES CYBG WITH 'SELL' - TARGET 245 PENCE - PANMURE INITIATES METRO BANK PLC WITH 'SELL' - TARGET 2700 PENCE - PANMURE INITIATES ONESAVINGS BANK WITH 'BUY' - TARGET 390 PENCE - PANMURE INITIATES SHAWBROOK WITH 'BUY' - TARGET 355 PENCE - PANMURE INITIATES VIRGIN MONEY WITH 'BUY' - TARGET 400 PENCE

