dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



K. stocks this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.02.2017 - 11.00 am

- ANALYSE-FLASH: GOLDMAN RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 750 PENCE - 'NEUTRAL' - BARCLAYS RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3175 (2790) PENCE - 'EQUAL W.' - BERENBERG CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1696 (1804) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 363 (406) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ESURE GROUP PRICE TARGET TO 193 (176) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 253 (234) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 160 PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SMITH & NEPHEW TARGET TO 1,200 (1,150) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES NMC HEALTH PRICE TARGET TO 2160 (1600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 750 (745) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 398 (399) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 285 (200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8000 (7750) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS GREENE KING PRICE TARGET TO 810 (830) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1670 (1600) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5100 (5200) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RESUMES ASHMORE GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 338 PENCE - RBC CAPITAL RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4000 (3700) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 340 (270) PENCE - 'BUY'

dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.

