dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.



K. stocks this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.02.2017 - 11.00 am

- BERENBERG CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 775 (810) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BAT TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 5670 (5150) PENCE - GOLDMAN CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 2400 (2680) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 290 (300) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1510 (1506) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS DAIRY CREST GROUP PRICE TARGET TO 710 (750) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 310 (285) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1350 (1370) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2050 (1590) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 305 (275) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ST. MODWEN PROPERTIES PRICE TARGET TO 410 (380) PENCE - 'OW' - JPMORGAN RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 730 (710) PENCE - 'NEUTRAL' - PANMURE CUTS GREENE KING PRICE TARGET TO 850 (1050) PENCE - 'BUY' - PANMURE CUTS SENIOR PLC TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 160 (165) PENCE - UBS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 325 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 390 (350) PENCE - 'BUY'

dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

