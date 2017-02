dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.



K. stocks this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.02.2017 - 11.00 am

- BERENBERG RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 780 (760) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4000 (3770) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BP PRICE TARGET TO 500 (515) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES AA PLC PRICE TARGET TO 380 (370) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WOLSELEY PRICE TARGET TO 4900 (4800) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1390 (1320) PENCE - 'HOLD' - MACQUARIE RAISES ANGLO PACIFIC GROUP TARGET TO 210 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4400 (4300) PENCE - 'OUTPERFORM' - NUMIS CUTS THOMAS COOK TO 'REDUCE' ('HOLD') - PANMURE RAISES UBM PLC PRICE TARGET TO 700 (675) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3750 (3500) PENCE - 'BUY'

dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

MMMM