dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

- BARCLAYS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 331 (337) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS ESURE GROUP PRICE TARGET TO 210 (211) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1844 (1845) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1689 (1618) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 477 (470) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 972 (969) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 651 (650) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL GROU PRICE TARGET TO 282 (276) PENCE - 'OW' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1116 (1097) PENCE - 'OW' - DEUTSCHE BANK CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5500 (6000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 265 (290) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2500 (2450) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 560 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE RAISES ANTOFAGASTA TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 820 (600) PENCE - HSBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES LLOYDS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 75 (60) PENCE - HSBC RAISES RBS PRICE TARGET TO 210 (160) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES CUTS WOOD GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 863 (750) PENCE - JEFFERIES RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 916 (800) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES STHREE PRICE TARGET TO 320 (280) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 470 (460) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS VERTU MOTORS PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1430 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 900 (720) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 670 (525) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4300 (4100) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'OUTPERFORM' - PANMURE CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 156 (162) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 310 (360) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 420 (488) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2300 (2350) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 400 (376) PENCE - 'NEUTRAL'

- TRADERS: JEFFERIES CUTS WOOD GROUP TO 'HOLD' - TRADERS: PEEL HUNT RAISES ANGLO PACIFIC GROUP TO 'BUY' - TRADERS: RBC CUTS RECKITT BENCKISER TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM)

