dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.



K. stocks this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.02.2017 - 11.00 am

- BARCLAYS CUTS GREENE KING PRICE TARGET TO 770 (910) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 220 (375) PENCE - BARCLAYS CUTS MITCHELLS & BUTLERS TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - BARCLAYS CUTS PUNCH TAVERNS TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 180 PENCE - BARCLAYS RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 950 (836) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENTERPRISE INNS TARGET TO 140 (115) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 1050 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ZOOPLA PROPERTY TARGET TO 325 (315) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 195 (200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1960 (2100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 395 (389) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1000 (890) PENCE - 'BUY' - HSBC INITIATES ABERDEEN ASSET MANAGMENT WITH 'HOLD' - TARGET 260 PENCE - HSBC INITIATES ASHMORE GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 285 PENCE - HSBC INITIATES HARGREAVES LANSDOWN WITH 'HOLD' - TARGET 1,320 PENCE - HSBC INITIATES JUPITER FUND WITH 'BUY' - TARGET 485 PENCE - HSBC INITIATES SCHRODERS WITH 'HOLD' - TARGET 3,180 PENCE - HSBC INITIATES ST JAMES'S PLACE WITH 'BUY' - TARGET 1,280 PENCE - LBBW CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 420 (480) PENCE - 'BUY' - S&P GLOBAL CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 220 (240) PENCE - 'HOLD' - S&P GLOBAL RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2200 (2100) PENCE - 'SELL'

