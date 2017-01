dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.



K. stocks this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.01.2017 - 11.00 am

- BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2300 (2285) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2430 (2140) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2500 PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 1225 (1100) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 520 (470) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 915 (935) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 285 (300) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS EASYJET TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 970 (1160) PENCE - GOLDMAN CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 3020 (3050) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BOOKER GROUP PRICE TARGET TO 213 (200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IAG TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 580 (490) PENCE - HSBC CUTS LONMIN PRICE TARGET TO 98 (116) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES ITV PRICE TARGET TO 230 (200) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS LONMIN TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 220 (250) PENCE - JPMORGAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 650 (940) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES KIER GROUP PRICE TARGET TO 1613 (1570) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES OLD MUTUAL TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 236 (220) PENCE - JPMORGAN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3930 (3845) PENCE - 'NEUTRAL' - S&P GLOBAL CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 330 (420) PENCE - 'HOLD' - S&P GLOBAL CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 3400 (3800) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES CARD FACTORY PRICE TARGET TO 300 (295) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2450 (2400) PENCE - 'BUY'

dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob/stb

MMMM