dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.



K. stocks this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.01.2017 - 11.00 am

- BARCLAYS CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 695 (710) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 4300 (4500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS JUPITER FUND TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERW.') - TARGET 425 (540) P. - BARCLAYS CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7230 (7500) PENCE - 'EQUAL W,' - BARCLAYS CUTS UNILEVER PLC TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERW,) - PRICE TARGET 3565 (3950) P, - BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2285 (2150) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1850 (1885) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 821 (759) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN INITIATES OCADO WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 190 PENCE - CITIGROUP RAISES ANTOFAGASTA TO 'BUY' ('NEUTRAL') - DEUTSCHE BANK CUTS ADMIRAL GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 1670 (1725) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 395 (435) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ESURE GROUP PRICE TARGET TO 203 (210) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 500 (450) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 362 (347) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 443 (513) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES CAPITAL & COUNTIES TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 302 PENCE - JEFFERIES RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 305 (240) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES SSP GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 450 (325) PENCE - JEFFERIES RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 450 (367) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS LONMIN PRICE TARGET TO 130 (145) PENCE - 'SELL'

- TRADERS: CITIGROUP RAISES ANTOFAGASTA TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TRADERS: CREDIT SUISSE CUTS JUPITER FUND TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TRADERS: DEUTSCHE BANK CUTS ADMIRAL GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - TRADERS: JEFFERIES RAISES SSP GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TRADERS: MERRILL LYNCH CUTS INMARSAT TO 'NEUTRAL' ('BUY')

