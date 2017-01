dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.



K. stocks this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.01.2017 - 11.00 am

- UBS RAISES EUROPEAN CHEMICALS TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL)

- BARCLAYS RAISES AMEC PRICE TARGET TO 530 (500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GULF MARINE PRICE TARGET TO 72 (55) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 685 (650) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 1270 (1250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 980 (840) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES COBHAM TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 132 (160) PENCE - CITIGROUP CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 750 (900) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3500 (3300) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES ANGLO AMERICAN TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1,470 (1,100) PENCE - HSBC RAISES ANTOFAGASTA TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 770 (470) PENCE - HSBC RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1550 (1200) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES KAZ MINERALS TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 440 (100) PENCE - HSBC RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4000 (3300) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 183 (150) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2,300 (2,000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BP PRICE TARGET TO 500 (430) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 2162 (2065) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2700 (2450) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ABERDEEN ASSET MANAG PRICE TARGET TO 270 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 275 (305) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HENDERSON GROUP PLC PRICE TARGET TO 245 (280) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PRICE TARGET TO 180 (250) P - 'UW' - JPMORGAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 150 (155) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ALDERMORE PRICE TARGET TO 250 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 350 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HARGREAVES LANSDOWN TO NEUTRAL (UNDERW.) - TARGET 1350 (1100) P - JPMORGAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 830 (775) P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 340 (270) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MERRILL LYNCH RAISES STANDARD CHARTERED TO 'BUY' (NEUTRAL) - TARGET 900 (735) P - SOCGEN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 325 (345) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS EUROPEAN COMMERCIAL SERVICES SECTOR TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT)

dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

MMMM